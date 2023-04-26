Иван Федоров – мэр Мелитополя – рассказал, что российские оккупанты – испуганы и готовятся к бегству. В городе фиксируют все большее количество автобусов.

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В городе действует "Злая Мавка" – движение сопротивления женщин

Женщины из движения "Злая Мавка" подчеркнули, что оккупантам, которые этого до сих пор не поняли, стоит ли быть более осмотрительными.

И куда смотрят их командиры. Иногда, солдатики, породы Орк обыкновенный, так стараются понравится Мавке, что рассказывают столько "лишнего", но очень увлекательного и полезного для ВСУ,

– говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркивают, что Мавки умеют слушать и слышать.

Как женское движение сопротивления в Мелитополе борется с оккупантами / Фото "Злой Мавки"

Оккупантов ждет незабываемая весна

Также окупантов предупредили, что их в Мелитополе ждет незабываемая весна. Вокруг все уже расцветает, а у захватчиков – аллергия на цветение хлопка, который регулярно посещает врага.

Российские захватчики панически боятся контрнаступления ВСУ. Кроме того, оккупанты пытаются запугать местных жителей.

Украинские защитники и защитницы освободят каждый населенный пункт Украины. Туда вернется украинский флаг, а вместе с ним – безопасность для местных жителей.