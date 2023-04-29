Соответствующее видео было обнародовано в российских телеграмм-каналах. Автор ролика показывает место попадания, где "только прилетело", передает 24 Канал.
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Обстоятельства взрыва
Россияне в сети распространяют кадры с места взрыва, где мужчины в военной форме спешно пытаются скрыться в автомобиле. Информации о погибших или пострадавших в результате прилета нет.
В Курской области расцвел "хлопок": смотрите видео
Стоит добавить, что Глушновский район, куда пришел "хлопок", граничит с Украиной. Однако официальных сообщений о причинах взрыва ни от украинской, ни от российской сторон не было.
Где находится Глушевский район: смотрите карту
Взрывы в России: последние новости
- Недавно, 27 апреля, в Гатчинском районе России раздался взрыв. Местные в сети сообщали об "атаке беспилотников". Интересно, что недалеко от мест, где слышали взрывы, расположен Пушкинский аэропорт Санкт-Петербурга.
- Днем ранее взрывы раздавались и во Владимирской области, которая расположена за Москвой. В лесополосе после взрывов обнаружили 3 воронки. Одна из них – 5 метров в диаметре и почти 2,5 метра в глубину.
- Добавим, что 20 апреля, в Белгороде на Западе России, тоже было неспокойно: прогремел мощный взрыв на улице Ватутина. Интересно, что следственный комитет заявил, что якобы взорвалось неустановленное устройство, якобы образовавшее огромную воронку на месте происшествия.