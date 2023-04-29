Соответствующее видео было обнародовано в российских телеграмм-каналах. Автор ролика показывает место попадания, где "только прилетело", передает 24 Канал.

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Обстоятельства взрыва

Россияне в сети распространяют кадры с места взрыва, где мужчины в военной форме спешно пытаются скрыться в автомобиле. Информации о погибших или пострадавших в результате прилета нет.

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Стоит добавить, что Глушновский район, куда пришел "хлопок", граничит с Украиной. Однако официальных сообщений о причинах взрыва ни от украинской, ни от российской сторон не было.

Где находится Глушевский район: смотрите карту

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