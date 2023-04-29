Відповідне відео оприлюднили у російських телеграм-каналах. Автор ролика показує місце влучання, де "тільки-но прилетіло", передає 24 Канал.

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Обставини вибуху

Росіяни у мережі поширюють кадри з місця вибуху, де чоловіки у військовій формі поспіхом намагаються сховатись в автомобілі. Інформації щодо загиблих чи постраждалих внаслідок прильоту немає.

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Варто додати, що Глушнівський район, куди завітала "бавовна", межує з Україною. Однак офіційних повідомлень про причини вибуху ні від української, ні від російської сторін не було.

Де розташований Глушнівський район: дивіться карту

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