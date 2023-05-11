Просування на 3 квадратних кілометри на Південний Захід від міста, в районі полів, ярів і лісових хащів – спершу визнав Євген Пригожин – ватажок ПВК "Вагнер", наступного дня про успіхи прозвітували українські військові посадовці. Офіційно ж Росія ніяк не коментувала подій у Бахмуті.
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Видання зазначає, що з моменту витіснення російських військ з ключової під’їзної дороги 2 місяці тому українські війська не здобували жодних перемог у боротьбі за Бахмут, також наразі неясно, чи зможуть вони втримати територію, яку зайняли цього тижня, і чи стане це переломним моментом.
Але 11-місячна битва за Бахмут набула символічного значення, яке виходить далеко за межі безпосередньої стратегічної цінності міста, і коштувала обом сторонам величезних людських жертв,
– йдеться у статті.
Яким чином вдалось ЗСУ покращити позиції
Бої відбулись на тлі збільшення кількості українських ударів у тилу окупантів і повідомлень про посилення обстрілів у прикордонних з Україною російських регіонах напередодні великого контрнаступу.
Українські офіцери заявили, що наступ під Бахмутом став лише ситуативним ударом в той час, коли війська російської армії займали оборонні позиції.
Наголошують, що це є однією з ознак того, що наступ є частиною масштабнішої кампанії з відвоювання окупованої Росією території.
Командувач Сухопутних військ України – Олександр Сирський заявив, що атака на Бахмут була частиною “оборонної операції”, спрямованої на те, щоб зупинити російський наступ на місто.
Андрій Білецький, який здійснює загальне командування українською 3-ю окремою штурмовою бригадою заявив, що його бійці захопили російські позиції й завдали важких втрат російським військам.
"Дві російські роти, які налічують близько 100 солдатів кожна, і розвідувальна група були "повністю знищені" в ході боїв", – заявив Білецький.
Російські війська кидають вагнерівців на полі бою
Терорист Пригожин заявив, що російський фланг був знищений. Він переконував, що його війська підуть з Бахмута через блокування постачання боєприпасів російським міноборони, але поки вагнерівці залишаються.
Пригожин прогнозує, що основний український контрнаступ відбудеться в Запорізькій області, приблизно в 300 кілометрах на Південний Захід від Бахмута.
Видання ж зазначає, що українські військові проводять перегрупування в рамках підготовки до наступу, навчаючи війська нещодавно поставленим західним озброєнням і формуючи нові підрозділи.
Внутрішні чвари в Росії
Російські військові зусилля продовжують потерпати від внутрішніх чвар між паном Пригожиним і кадровими військовими. Раніше Пригожин уникав прямої критики в адресу Путіна, однак останнім часом – усе змінилось. Окрім звинувачень щодо нестачі боєприпасів, тепер він критикує регулярні війська Росії у зраді.
Пригожин звинуватив підрозділи 72-ї бригади російської армії в тому, що вони залишили свої позиції під Бахмутом.
"Всі розбіглися і оголили фронт шириною майже 2 кілометри і глибиною 500 метрів", – сказав він та додав, що його підрозділи були змушені висунутися на ці позиції, щоб не допустити просування українських військ. Власне, там вагнерівці зазнали значних втрат.