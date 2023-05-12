Об этом сообщила заместитель министра обороны Анны Маляр. Она отметила, что враг распространяет фейки о нехватке оружия, чем пытается оправдать реальную ситуацию своих потерь и поражений в Бахмуте.
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Анализ сообщений показывает, что для врага этот город имеет важное значение. Почти сакральное. Как враг освещает информацию о боях в Бахмуте? Хвалит себя, рассказывает о якобы успехе и придумывает сюжеты о нашем военном командовании,
– отметила Анна Маляр.
На самом же деле, по ее словам, реальная ситуация в течение недели такова, что, несмотря на наличие оружия:
- врагу не удалось реализовать свои планы;
- враг понес большие потери в живой силе;
- наши защитники продвинулись на Бахмутском направлении вперед на 2 километра;
- ни одной позиции в Бахмуте на этой неделе мы не потеряли.
Кстати, в Институте войны (ISW) отметили, что российские войска, вероятно, отказались от цели окружения украинских сил в Бахмуте.
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Что происходит в Бахмуте: последние новости
- Командующий Восточной группой войск Александр Сырский заявил, что российские войска отступили до 2 километров за российскими рубежами на неопределенных участках Бахмутского фронта.
- Главарь террористической группировки "Вагнер" Пригожин в ответ сказал, что украинские войска начали контрнаступление и отразили 3 километра территории в Бахмуте и вокруг него.
- Несмотря на то, что Пригожин заявлял, что его войска покинут Бахмут 10 мая из-за нехватки боеприпасов, он передумал. Теперь жалуется, что российские регулярные войска – предатели, потому что покинули позиции и обнажили участок фронта, который пришлось "закрывать" вагнеровцами – те понесли значительные потери.