Аналитики из американского Института изучения войны отмечают, что украинские бойцы прорвали некоторые российские линии во время локализованных контратак вблизи Бахмута. Это вызвало ответ главаря ПИК "Вагнера" Евгения Пригожина и министерства обороны России.

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Украинские контратаки отвергли оккупантов

Командующий Восточной группой войск Александр Сырский заявил, что российские войска отступили до двух километров за российскими рубежами на неопределенных участках Бахмутского фронта. Пригожин в ответ сказал, что украинские войска начали контрнаступление и отразили 3 километра территории в Бахмуте и вокруг него

Минобороны России признало быстрые контратаки Украины, утверждая, что российские силы отразили 8 наземных атак и 3 боевых действия на донецком направлении. Однако оккупанты отрицают, что украинские силы прорвали российские оборонные линии.

Опасность окружения прошла

В ISW отмечают, что развертывание низкокачественных российских сил на флангах вокруг Бахмута свидетельствует о том, что Россия отказалась от цели окружения значительного количества украинских сил там.

В марте и апреле россияне выделили больше ресурсов на линию фронта в Бахмуте, отправив туда танки Т-90 и российские воздушно-десантные силы.

Уже в апреле Пригожин заявил, что Минобороны России только развернуло нерегулярные и деградированные части для удержания флангов Бахмута. Эти подразделения не могут выполнить эту ограниченную миссию. Это доказывает, что российские фланги в Бахмуте и других подобных укомплектованных участках фронта уязвимы для украинских контратак.

Силы "Вагнера", вероятно, будут продолжать проводить фронтовые наступления на город, что позволит украинским силам проводить уход из угрожающих районов в более мелком частичном охвате. Однако большое окружение уже не угрожает.