Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганни Маляр. Вона зазначила, що ворог поширює фейки про нестачу зброї, чим намагається виправдати реальну ситуацію своїх втрат та поразок у Бахмуті.
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Аналіз повідомлень показує, що для ворога це місто має надважливе значення. Майже сакральне. Як ворог висвітлює інформацію про бої у Бахмуті? Хвалить себе, розповідає про нібито успіх та вигадує сюжети про наше військове командування,
– зазначила Ганна Маляр.
Насправді ж, за її словами, ситуація протягом тижня така, що попри наявність зброї:
- ворогу не вдалось реалізувати свої плани;
- ворог зазнав великих втрат у живій силі;
- наші оборонці просунулись на Бахмутському напрямку вперед на 2 кілометри;
- жодної позиції у Бахмуті цього тижня ми не втратили.
До речі, в Інституті війни (ISW) зазначили, що російські війська, ймовірно, відмовилося від цілі оточення українських сил в Бахмуті.
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Що відбувається у Бахмуті: останні новини
- Командувач Східної групи військ Олександр Сирський заявив, що російські війська відступили до 2 кілометрів за російськими рубежами на невизначених ділянках Бахмутського фронту.
- Ватажок терористичного угрупування "Вагнер" Пригожин у відповідь сказав, що українські війська почали контрнаступ і відбили 3 кілометри території в Бахмуті та навколо нього.
- Попри те, що Пригожин заявляв, що його війська покинуть Бахмут 10 травня через нестачу боєприпасів, він передумав. Натомість тепер жаліється, що російські регулярні війська – зрадники, бо покинули позиції і оголили ділянку фронту, яку довелось "закривати" вагнерівцями – ті зазнали значних втрат.