Від початку повномасштабної війни так звана "друга армія світу" втратила вже 221 460 росіян. Наголосимо, що статистика втрат може бути набагато більшою, адже підрахувати кількість загиблих окупантів в умовах активних бойових дій важко.

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Актуальні втрати ворога

ЗСУ нищать не лише живу силу російських загарбників, а й перетворюють їхню техніку на брухт. У розв'язаній кремлівським диктатором війні Росія вже втратила тисячі танків, ББМ, артилерійських систем, а на дні Чорного моря й досі лежить крейсер "Москва".

Лише за останню добу Сили оборони ліквідували:

особового складу – 221 460 (+1010);

танків – 3997 (+8);

бойових броньованих машин – 7750 (+15);

артилерійських систем – 3888 (+23);

РСЗВ – 614 (+4);

засобів ППО – 372 (+2);

літаків – 314 (+0);

гелікоптерів – 306 (+1);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3393 (+10);

крилатих ракет – 1214 (+3);

кораблів /катерів – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 6645 (+32);

спеціальної техніки – 531 (+5).



Втрати ворога станом на 20 червня 2023 року / інфографіка Генштаб ЗСУ

Які втрати росіян за тиждень контрнаступу ЗСУ

Протягом останніх двох тижнів ЗСУ ведуть активні наступальні дії на кількох напрямках, зокрема – на Півдні. За цей час українські захисники та захисниці виконали понад 10 тисяч бойових завдань та звільнили 8 населених пунктів: Новодарівка, Левадне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що лише за останній тиждень по всій лінії фронту росіяни втратили понад 4600 живої сили – це вбиті та поранені. Окрім того, ЗСУ розбили чимало ворожої техніки – близько 400 одиниць, а також взяли у полон більше ніж 80 окупантів.

Загалом, за два тижні наступальних операцій ЗСУ на Таврійському напрямку просунулися углиб на 7 кілометрів, а загальна площа деокупованих територій сягає 113 квадратних кілометрів.