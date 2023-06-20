С начала полномасштабной войны так называемая "вторая армия мира" потеряла уже 221 460 россиян. Отметим, что статистика потерь может быть гораздо больше, ведь подсчитать количество погибших оккупантов в условиях активных боевых действий сложно.

Смотрите также Более 2 рот солдат и 47 единиц техники: Россия понесла большие потери на одном из направлений

Актуальные потери врага

ВСУ уничтожают не только живую силу российских захватчиков, но и превращают их технику в металлолом. В развязанной кремлевским диктатором войне Россия уже потеряла тысячи танков, ББМ, артиллерийских систем, а на дне Черного моря до сих пор лежит крейсер "Москва".

Только за последние сутки Силы обороны ликвидировали:

личного состава – 221 460 (+1010);

танков – 3997 (+8);

боевых бронированных машин – 7750 (+15);

артиллерийских систем – 3888 (+23);

РСЗО – 614 (+4);

средств ПВО – 372 (+2);

самолетов – 314 (+0);

вертолетов – 306 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3393 (+10);

крылатых ракет – 1214 (+3);

кораблей/катеров – 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 6645 (+32);

специальной техники – 531 (+5).



Потери врага по состоянию на 20 июня 2023 года / инфографика Генштаб ВСУ

Какие потери россиян за неделю контрнаступления ВСУ

В течение последних двух недель ВСУ ведут активные наступательные действия по нескольким направлениям, в частности – на Юге. За это время украинские защитники и защитницы выполнили более 10 тысяч боевых задач и уволили 8 населенных пунктов: Новодаровка, Левадное, Сторожево, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что только за последнюю неделю по всей линии фронта россияне потеряли более 4600 живой силы – это убитые и раненые. Кроме того, ВСУ разбили немало вражеской техники – около 400 единиц, а также взяли в плен более 80 оккупантов.

За две недели наступательных операций ВСУ на Таврическом направлении продвинулись вглубь на 7 километров, а общая площадь деоккупированных территорий достигает 113 квадратных километров.