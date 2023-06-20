С начала полномасштабной войны так называемая "вторая армия мира" потеряла уже 221 460 россиян. Отметим, что статистика потерь может быть гораздо больше, ведь подсчитать количество погибших оккупантов в условиях активных боевых действий сложно.
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Актуальные потери врага
ВСУ уничтожают не только живую силу российских захватчиков, но и превращают их технику в металлолом. В развязанной кремлевским диктатором войне Россия уже потеряла тысячи танков, ББМ, артиллерийских систем, а на дне Черного моря до сих пор лежит крейсер "Москва".
Только за последние сутки Силы обороны ликвидировали:
- личного состава – 221 460 (+1010);
- танков – 3997 (+8);
- боевых бронированных машин – 7750 (+15);
- артиллерийских систем – 3888 (+23);
- РСЗО – 614 (+4);
- средств ПВО – 372 (+2);
- самолетов – 314 (+0);
- вертолетов – 306 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3393 (+10);
- крылатых ракет – 1214 (+3);
- кораблей/катеров – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 6645 (+32);
- специальной техники – 531 (+5).
Потери врага по состоянию на 20 июня 2023 года / инфографика Генштаб ВСУ
Какие потери россиян за неделю контрнаступления ВСУ
В течение последних двух недель ВСУ ведут активные наступательные действия по нескольким направлениям, в частности – на Юге. За это время украинские защитники и защитницы выполнили более 10 тысяч боевых задач и уволили 8 населенных пунктов: Новодаровка, Левадное, Сторожево, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки.
Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что только за последнюю неделю по всей линии фронта россияне потеряли более 4600 живой силы – это убитые и раненые. Кроме того, ВСУ разбили немало вражеской техники – около 400 единиц, а также взяли в плен более 80 оккупантов.
За две недели наступательных операций ВСУ на Таврическом направлении продвинулись вглубь на 7 километров, а общая площадь деоккупированных территорий достигает 113 квадратных километров.