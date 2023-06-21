Російським окупантам завдають колосальних втрат. Цього разу до пекла відправили ще одну ворожу "пташку".

Зверніть увагу Армія просувається, за добу знищено майже 3 ворожі роти: яка ситуація на Таврійському напрямку

Гарна новина. Сьогодні по обіді наші воїни збили російський вертоліт Мі-24. Вистоїмо і переможемо,

– мовиться у повідомленні.

Жодних деталей наразі не розкривають.

Окупанти зазнають колосальних втрат

Українські захисники та захисниці завдають ворогу колосальних втрат. Станом на 21 червня відомо, що ліквідувати вдалося вже 222 000 російських загарбників. Окрім того, "мінуснути" вдалося чимало ворожої техніки та зброї. Загалом ліквідували 306 вертольотів та 314 літаків.

До слова, армія дронів лише за дві доби знищила російської техніки на мільйони доларів. Російські окупанти панікують через свої втрати. Контрнаступу ЗСУ вони бояться, як вогню.

Важливо! До слова, нещодавно українські захисники показали, як влучають у російський танк зі "Стугни-П". Ворожий танк, маневрував, готуючись завдати удар по позиціях українських захисників. Водночас вже за мить він починає горіти.