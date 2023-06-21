У середу, 21 червня, командувач оперативного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про успіхи ЗСУ на цій ділянці фронту. За його словами, підрозділи ракетних військ та артилерії протягом дня виконали 1 119 вогневих завдань, зменшили особовий склад ворога, його арсенали.

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Просування ЗСУ продовжується

Як зазначив військовий, загалом на Таврійському напрямку наша армія системно вибиває ворога з позицій та крок за кроком наближає Україну до перемоги.

Успіхи Сил оборони вже помітні. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти. Знищено та пошкоджено 68 одиниць військової техніки противника,

– констатував Тарнавський.

Власне, наша армія знищила таку техніку "другої армії світу":

6 танків;

13 одиниць БМП;

2 ББМ;

МТ-ЛБ;

3 БпЛА "Supercam";

БпЛА "Орлан-10";

5 гаубиць 2С19 "Мста-С";

4 гаубиці 2А65 "Мста-Б";

2 зенітних ракетних комплекси "Стріла";

5 самохідних артилерійських установок 2С5 "Гіацинт";

2 самохідних артилерійських установки 2С3 "Акація";

самохідна артилерійська установка 2С7 "Піон";

БМ-21 "Град";

РЛС "Зоопарк".

Успіхи українських воїнів на Таврійському напрямку: дивіться відео Тарнавського

Зверніть увагу! Нашим захисникам вдалось також знищити 3 місця, де загарбники зберігали боєприпаси.

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