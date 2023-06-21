В среду, 21 июня, командующий оперативной группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил об успехах ВСУ на этом участке фронта. По его словам, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение дня выполнили 1 119 огневых задач, уменьшили личный состав врага, его арсеналы.
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Продвижение ВСУ продолжается
Как отметил военный, на Таврическом направлении наша армия системно выбивает врага с позиций и шаг за шагом приближает Украину к победе.
Успехи сил обороны уже заметны. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты. Уничтожены и повреждены 68 единиц военной техники противника,
– констатировал Тарнавский.
Собственно, наша армия уничтожила такую технику "второй армии мира":
- 6 танков;
- 13 единиц БМП;
- 2 ББМ;
- МТ-ЛБ;
- 3 БПЛА "Supercam";
- БПЛА "Орлан-10";
- 5 гаубиц 2С19 "Мста-С";
- 4 гаубицы 2А65 "Мста-Б";
- 2 зенитных ракетных комплекса "Стрела";
- 5 самоходных артиллерийских установок 2С5 "Гиацинт";
- 2 самоходных артиллерийских установки 2С3 "Акация";
- самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион";
- БМ-21 "Град";
- РЛС "Зоопарк".
Успехи украинских воинов на Таврическом направлении: смотрите видео Тарнавского
В России – безумные потери
- Как информировали в Генштабе утром 21 июня, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 222 тысячи военных. Только за минувшие сутки – 540 бойцов.
- В то же время в Минобороны нашего государства заметили, что количество ликвидированных российских танков за время великой войны составляет 4 тысячи единицы – это более 100 танковых батальонов.
- А вот командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский похвастался успехами ВСУ на Востоке. По его словам, наши воины отправили к Кобзону целую группу снайперов "Призрак".