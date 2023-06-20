Готуючи завдати удару, ворожий танк маневрував. Він ще не здогадувався, що за якусь мить горітиме-палатиме.

Зверніть увагу На Півдні на кількох напрямках триває наступ, усе йде за планом, – Маляр про труднощі ЗСУ

Бійці роти протитанкових ракетних комплексів 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади знищили російський танк. Влучний постріл зроблений із комплексу "Стугна-П" з відстані кількох кілометрів,
– мовиться у повідомленні.

Воїни знищили показали знищення російського танку зі "Стугни": дивіться відео

Окупантам завдають колосальних втрат