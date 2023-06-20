Готуючи завдати удару, ворожий танк маневрував. Він ще не здогадувався, що за якусь мить горітиме-палатиме.
Зверніть увагу На Півдні на кількох напрямках триває наступ, усе йде за планом, – Маляр про труднощі ЗСУ
Бійці роти протитанкових ракетних комплексів 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади знищили російський танк. Влучний постріл зроблений із комплексу "Стугна-П" з відстані кількох кілометрів,
– мовиться у повідомленні.
Воїни знищили показали знищення російського танку зі "Стугни": дивіться відео
Окупантам завдають колосальних втрат
- Російським окупантам завдають колосальних втрат. Олексій Данілов заявив, що пріоритетом українських захисників наразі є знищення ворожої зброї та техніки. Зокрема, мовиться про ураження російських пунктів управління, складів боєприпасів, палива, продовольства.
- Станом на 20 червня також відомо, що відправити на концерт до Кобзона вдалося вже 221 460 окупантів. Лише за добу "пакетизували" понад тисячу окупантів.
- Ворог панічно боїться контрнаступу героїв ЗСУ. Окупанти чудово розуміють, що у них немає жодних шансів на тимчасово окупованих територіях України. Всі міста й села звільнять від ворога.