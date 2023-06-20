Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону розповіла, що на Півдні все відбувається за планом українських військових. Про це пише 24 Канал.
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Яка ситуація зараз на Півдні
На Півдні триває наступ на декількох напрямках і є певні просування на всіх напрямках, де рухаються Сили оборони. Але росіяни не збираються здавати зайняті позиції, і тому тривають запеклі бої. Водночас за словами Маляр, "усе відбувається за планом" українських захисників.
Ми поступово, невеликими кроками, але дуже впевнено рухаємося вперед. І можна навіть навести алегорію, що вигризаємо кожен метр землі у ворога,
– сказала заступниця міністра оборони.
Вона також додала, що є напрямки, де наступають українські воїни, а ворог перебуває в обороні. Але є й ті напрямки, де ворог наступає, а наші захисники тримають оборону.
Окупанти все мінують
Заступниця міністра оборони повідомила, що російські військові мінують поля. Також є інформація, що в Запорізькій області противник мінує навіть населені пункти, де проживають люди, не попереджаючи їх. Це не тільки проблема для ЗСУ, а й дуже небезпечно для цивільних.
ЗСУ звільнили на Півдні 8 населених пунктів
- 19 червня Ганна Маляр повідомила, що за 2 тижні наступальних операцій ЗСУ звільнили на Півдні вже 8 населених пунктів: Новодарівка, Левадне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки. Того ж дня вона повідомила, що підрозділи на Таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 кілометрів.
- 20 червня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що останню добу втрати ворога на Таврійському напрямку вбитими та пораненими склали понад п'ять рот. Також наші бійці знищили та пошкодили 46 одиниць військової техніки противника.