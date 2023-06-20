Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону розповіла, що на Півдні все відбувається за планом українських військових. Про це пише 24 Канал.

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Яка ситуація зараз на Півдні

На Півдні триває наступ на декількох напрямках і є певні просування на всіх напрямках, де рухаються Сили оборони. Але росіяни не збираються здавати зайняті позиції, і тому тривають запеклі бої. Водночас за словами Маляр, "усе відбувається за планом" українських захисників.

Ми поступово, невеликими кроками, але дуже впевнено рухаємося вперед. І можна навіть навести алегорію, що вигризаємо кожен метр землі у ворога,

– сказала заступниця міністра оборони.

Вона також додала, що є напрямки, де наступають українські воїни, а ворог перебуває в обороні. Але є й ті напрямки, де ворог наступає, а наші захисники тримають оборону.

Окупанти все мінують

Заступниця міністра оборони повідомила, що російські військові мінують поля. Також є інформація, що в Запорізькій області противник мінує навіть населені пункти, де проживають люди, не попереджаючи їх. Це не тільки проблема для ЗСУ, а й дуже небезпечно для цивільних.

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