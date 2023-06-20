Замминистра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона рассказала, что на Юге все происходит по плану украинских военных. Об этом пишет 24 Канал.

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Какая ситуация сейчас на Юге

На Юге продолжается наступление на нескольких направлениях и есть определенные продвижения по всем направлениям, где движутся Силы обороны. Но россияне не собираются сдавать занятые позиции, и потому продолжаются ожесточенные бои. В то же время, по словам Маляр, "все происходит по плану" украинских защитников.

Мы постепенно, небольшими шагами, но очень уверенно двигаемся вперед. И можно даже привести аллегорию, что выгрызаем каждый метр земли у врага,

– сказала заместитель министра обороны.

Она также добавила, что есть направления, где наступают украинские воины, а враг находится в обороне. Но есть и те направления, где наступает враг, а наши защитники держат оборону.

Оккупанты все минируют

Заместитель министра обороны сообщила, что российские военные пройдут поля. Также есть информация, что в Запорожской области противник минирует даже населенные пункты, где проживают люди, не предупреждая их. Это не только проблема для ВСУ, но и очень опасно для гражданских.

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