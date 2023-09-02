Об этом 24 Каналу рассказал воин Сил специальных операций, представитель Центра национального сопротивления Остап. Он отметил, что оккупанты размещают технику и личный состав в жилых кварталах рядом с домами.
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Российские варвары
На левом берегу Херсона россияне заставляют родителей отправлять детей на очное обучение, чтобы таким образом использовать их как живой щит. Такую тактику враг применяет с прошлого года.
Оккупанты мыслят как варвары,
– отметил Остап.
Российские солдаты размещаются в школах и в то же время половину классов используют для того, чтобы там сидели детки и ими можно было прикрыться. Также россияне перерабатывают медицинские учреждения под военные госпитали, но не закрывают постоянно одно отделение, где находятся гражданские.
"Это варвары и дикари, не имеющие ничего общего с человечностью и морально-нравственными принципами. Они просто используют наших людей как живой щит. Эта информация подтверждена", – сказал представитель Центра национального сопротивления.
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Люди были загнаны в подвалы
Захватчики начали размещать боекомплекты в подвалах жилых домов. В этом случае уничтожить БК врага украинским бойцам будет еще сложнее.
Здесь нужно рассматривать каждый отдельный случай индивидуально. Потому что, когда россияне используют дома с гражданским населением, то ни в коем случае никто не будет проводить операции, угрожающие жизни нашего населения,
– подчеркнул Остап.
В то же время продолжается активная работа по разведке и поиску информации, где размещены склады и перевозят технику. Силы обороны просят наше гражданское население информировать и помогать для того, чтобы они могли еще эффективнее работать по врагу.
"Я вспоминаю нашу прошлогоднюю операцию по деоккупации Херсона, когда во время отступления люди были загнаны в подвалы, а вокруг этих подвалов и домов была заминирована территория россиянами", – добавил воин Сил специальных операций.
Что происходит на оккупированных территориях
- Во временно оккупированных Донецкой и Луганской областях регулярно проводят принудительную мобилизацию. Оккупанты оказывают мощное давление на местное население. Мобилизированные, которые не хотят подписывать контракт с минобороны России, держат на передовых позициях под обстрелами ВСУ, пока они не согласятся подписать контракт.
- В Мариуполе, временно оккупированном россиянами, подростки сорвали вражеский флаг. Теперь молодежь с проукраинской позицией разыскивают спецслужбы России.
- Отметим, что украинский Мариуполь страдает грязью и зарастает кустарниками. В то же время в своих лживых сюжетах оккупанты цинично показывают только центр города, который якобы "восстанавливают".