В временно оккупированном Мариуполе жители города с проукраинской позицией убрали один из флагов государства-агрессорки. Теперь их разыскивают спецслужбы России.
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Флаг сорвали прямо рядом с базой россиян
Над одним из зданий рядом с базой россиян развевался российский флаг, однако жители Мариуполя сорвали его. Теперь тех, кто это сделал, ищут спецслужбы.
Захватчики разместили их фото во многих пропагандистских каналах и просят местных сообщить "об их местонахождении",
– говорится в сообщении.
Мариупольцы уже неоднократно демонстрировали свое истинное отношение к россиянам, так что оккупанты в городе должны осознавать, что им там не рады.
Неподчинение на оккупированных территориях: последние новости
- Украинское движение сопротивления на временно оккупированных территориях продолжает свою просветительскую деятельность. Однако участники движения пытаются влиять не только на украинцев, но и на оккупантов. на территории временно оккупированной Запорожской области россияне начали получать интересные банкноты. Такие послания среди захватчиков получили наибольшее распространение в Мелитополе.
- На Левобережье Херсонщины, стремясь к притеснению сопротивления, оккупанты постоянно проводят фильтрационные мероприятия. Часто оккупанты прибегают к допросам детей, чтобы выяснить настроения в семье. Это потом может обернуться плохо для всей семьи.
- В частности, во временно оккупированном Энергодаре украинский дрон залетел в здание, где находился вражеский ОМОН. Вероятно, украинские спецслужбы и сопротивление используют новую тактику для устранения оккупантов.