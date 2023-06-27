Часто оккупанты прибегают к допросам детей, чтобы выяснить настроения в семье. Это потом может обернуться плохо для всей семьи. Об этом 24 Каналу сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
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Репрессии и террор местных в Херсонской области
Россияне тщательно подходят к вопросам фильтрационных мероприятий на временно оккупированных территориях, в частности, Херсонщины. Захватчики проверяют документы и личные вещи на блокпостах.
Больше, могут выборочно заехать в населенные пункты, закрыв въезды и выезды, и делают там тотальную проверку.
Заходят в каждый дом, проверяют каждого человека – документы на право собственности, когда человек появился в населенном пункте, телефоны и компьютерную технику. Если речь идет о семье, отдельно допросить могут ребенка, чтобы узнать позицию родителей,
– рассказал Юрий Соболевский.
Оккупанты понимают, что искать. Поэтому, когда ребенок проболтается плохое отношение к российским военным или власти, то захватчики понимают общие настроения в семье и на что можно надавить.
Движение сопротивления помогает Украине
Если же в смартфоне найдут фотографию кого-то в украинской военной форме – это, по меньшей мере, допрос. Человека задерживают, вывозят и начинают разведывать информацию.
"Их контрразведка работает мощно и масштабно. Но несмотря на это движение сопротивления очень сильно. Он сейчас в максимальной тишине, потому что сейчас опасно, но люди предоставляют важную информацию, чтобы ускорить освобождение нашей территории", – подчеркнул депутат.
Потому нельзя сказать, что россияне смогли полностью подавить движение сопротивления. Люди на оккупированных территориях вполне почувствовали, что такое "русский мир" и живут с одним желанием, чтобы их территория была свободной.
Юрий Соболевский о местном терроре на Левобережье Херсонщины: смотреть видео
Ситуация в Херсонской области: последние новости
- В общем, на Юге россияне несколько уменьшили количество обстрелов. Причиной тому стал мятеж Евгения Пригожина 23 июня. Они, в частности, хотели возвращаться в Россию, чтобы как-то помочь ситуации там. Нравственный дух оккупантов подорван.
- Заметим также, что ситуация после подрыва Каховской ГЭС несколько стабилизируется. В Херсонской ОВ сообщили, что средний уровень затоплений в области составляет 37 сантиметров. В настоящее время затопленными еще остаются 3 населенных пункта на правобережье, это примерно 86 домов.