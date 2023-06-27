Часто окупанти вдаються до допитів дітей, аби з'ясувати настрої в сім'ї. Це потім може обернутись погано для усієї родини. Про це 24 Каналу повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

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Репресії та терор місцевих на Херсонщині

Росіяни ретельно підходять до питань фільтраційних заходів на тимчасово окупованих територіях зокрема Херсонщини. Загарбники перевіряють документи та особисті речі на блокпостах.

Щобільше, можуть вибірково заїхати в населених пункт, закривши в'їзди та виїзди, та роблять там тотальну перевірку.

Заходять в кожну хату, перевіряють кожну особу – документи на правовласності, коли людина з'явилась в населеному пункті, телефони та комп'ютерну техніку. Якщо мовиться про родину, окремо допитати можуть дитину, аби дізнатись позицію батьків,

– розповів Юрій Соболевський.

Окупанти розуміють, що шукати. Тому коли дитина прохопиться погане ставлення до російських військових чи влади, то загарбники розуміють загальні настрої в родині та на що можна натиснути.

Рух опору допомагає Україні

Якщо ж у смартфоні знайдуть фотографію когось в українській військовій формі – це щонайменше допит. Людину затримують, вивозять та починають вивідувати інформацію.

"Їхня контррозвідка працює потужно та масштабно. Але попри це рух спротиву дуже сильний. Він зараз в максимальній тиші, бо зараз небезпечно, але люди надають важливу інформацію, аби пришвидшити звільнення нашої території", – наголосив депутат.

Тому не можна сказати, що росіяни змогли повністю придушити рух спротиву. Люди на окупованих територій сповна відчули, що таке "русскій мір" і живуть з одним бажанням, аби їхня територія була вільною.

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