️У тимчасово окупованому Маріуполі жителі міста із проукраїнською позицією прибрали один із прапорів держави-агресорки. Тепер їх розшукують спецслужби Росії.
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Прапор зірвали прямо поряд із базою росіян
Над однією із будівель поряд із базою росіян майорів російський прапор, однак жителі Маріуполя зірвали його. Тепер тих, хто це зробив, шукають спецслужби.
Загарбники розмістили їхні фото у багатьох пропагандистських каналах і просять місцевих повідомити "про їхнє місцеперебування",
– мовиться в повідомленні.
Маріупольці вже неодноразово демонстрували своє справжнє ставлення до росіян, тож окупанти у місті повинні усвідомлювати, що їм там не раді.
Непокора на окупованих територіях: останні новини
- Український рух опору на тимчасово окупованих територіях продовжує свою просвітницьку діяльність. Однак учасники руху намагаються впливати не лише на українців, а й на окупантів. на території тимчасово окупованої Запорізької області росіяни почали отримувати цікаві банкноти. Такі послання серед загарбників набули найбільшого поширення у Мелітополі.
- На Лівобережжі Херсонщини, прагнучи до утиску руху опору, окупанти постійно проводять фільтраційні заходи. Часто окупанти вдаються до допитів дітей, аби з'ясувати настрої в сім'ї. Це потім може обернутись погано для усієї родини.
- Зокрема, у тимчасово окупованому Енергодарі український дрон залетів у будівлю, де перебував ворожий ОМОН. Ймовірно, українські спецслужби та рух опору використовують нову тактику для усунення окупантів.