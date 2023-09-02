Про це 24 Каналу розповів воїн Сил спеціальних операцій, речник Центру національного спротиву Остап. Він зауважив, що окупанти розміщують техніку й особовий склад в житлових кварталах поруч з будинками.
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Російські варвари
На лівому березі Херсонщини росіяни примушують батьків відправляти дітей на очне навчання, аби у такий спосіб використовувати їх як живий щит. Таку тактику ворог застосовує ще з минулого року.
Окупанти мислять як варвари,
– зазначив Остап.
Російські солдати розміщуються у школах й водночас половину класів використовують для того, аби там сиділи дітки й ними можна було прикритися. Також росіяни переробляють медичні установи під військові шпиталі, але не закривають постійно одне відділення, де перебувають цивільні.
"Це варвари й дикуни, які не мають нічого спільного з людяністю й морально-етичними принципами. Вони просто використовують наших людей як живий щит. Ця інформація підтверджена", – сказав речник Центру національного спротиву.
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Люди були загнані у підвали
Загарбники почали розміщувати боєкомплекти у підвалах житлових будинків. У такому разі знищити БК ворога українським бійцям буде ще складніше.
Тут треба розглядати кожен окремий випадок індивідуально. Тому що, коли росіяни використовують будинки з цивільним населенням, то у жодному випадку ніхто не буде проводити операції, які загрожують життю нашого населення,
– наголосив Остап.
Водночас триває активна робота по розвідці й пошуку інформації, де ще розміщені склади й перевозять техніку. Сили оборони просять наше цивільне населення інформувати й допомагати для того, аби вони мали змогу ще ефективніше працювати по ворогу.
"Я згадую нашу торішню операцію з деокупації Херсона, як під час відступу люди були загнані у підвали, а навколо цих підвалів і будинків була замінована територія росіянами", – додав воїн Сил спеціальних операцій.
Що відбувається на окупованих територіях
- У тимчасово окупованих Донецькій та Луганській областях регулярно проводять примусову мобілізацію. Окупанти чинять потужний тиск на місцеве населення. Мобілізованих, які не хочуть підписувати контракт з міноборони Росії, тримають на передових позиціях під обстрілами ЗСУ поки вони не згодяться підписати контракт.
- У Маріуполі, який тимчасово окупували росіяни, підлітки зірвали ворожий прапор. Тепер молодь з проукраїнською позицією розшукують спецслужби Росії.
- Зазначимо, що український Маріуполь потерпає від бруду і заростає чагарниками. Водночас у своїх брехливих сюжетах окупанти цинічно показують лише центр міста, який нібито "відбудовують".