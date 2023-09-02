Об этом 24 Каналу рассказал донецкий блоггер, военнослужащий ВСУ Виталий Овчаренко. Он отметил, что мобилизованные, которые не хотят подписывать контракт с минобороны России, держат на передовых позициях под обстрелами ВСУ, пока они не согласятся подписать контракт.
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Не брезгуют никакими средствами
Россияне уделяют большое внимание мобилизационным процессам на оккупированных территориях. В частности, в военкоматах они заменяют местные кадры на приехавших из России. Ведь оккупанты считают, что местные "продают" "белые" билеты дончанам и те не попадают в армию.
Кроме того, идет принудительная контрактизация российской армии. Россияне и местные коллаборанты пытаются максимальное количество мобилизованных на контрактную службу. Для этого они не брезгуют никакими средствами и способами.
"Так 89-й полк так называемой "ДНР", составленный на 90% из местных мужчин, отказывался подписывать контракт с вооруженными силами страны-агрессора. Тогда командование отправило его занять позиции на передовой и не давало полку даже оружия. И через две недели из 170 мобилизованных в живых осталось 60. Это было по состоянию на середину августа. А сейчас их всего 50, и они, чтобы остаться в живых, согласились подписать контракт", – отметил военнослужащий ВСУ.
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Пошли воевать "по зову сердца", а затем дезертировали
Также россияне создали специальные группы для поиска мобилизованных, самовольно покинувших военную часть. Опергруппы, состоящие из 5 – 10 человек, разыскивают таких военных и доставляют в части.
Отношение к ним довольно жестокое: их сразу бросают на передовую. А также могут еще избить, арестовать. Но не следует забывать, что большинство из них были призваны в первую волну мобилизации 24 февраля 2022 года. И многие из них "по зову сердца" пошли "защищать" так называемую "ДНР",
– подчеркнул Овчаренко.
Они прослужили несколько месяцев, а потом поняли, что война затягивается и можно получить ответный украинский снаряд, а потому начали дезертировать.
Кстати, по данным коллаборантов, каждый 4-й погибший на территории "ДНР" и "ЛНР" – шахтер.
"Однако ситуация на оккупированных территориях не черно-белая. Не стоит забывать, что большое количество людей в Донецке и Луганске были просто схвачены на улицах, брошены в воинскую часть и отправлены на украинские пулеметы", – отметил Виталий Овчаренко.
Больше о мобилизации в России
- В стране-агрессоре до 15 сентября наверняка не будут объявлять масштабную мобилизацию, поскольку в этот день должны пройти так называемые выборы в госдуму России. Однако со второй половины сентября вполне возможно оно может начаться.
- Хотя скрытые мобилизационные процессы в России продолжаются постоянно, однако собранного количества мобилизованных не хватает для пополнения ресурсов российской армии.
- Оккупанты хотят обновить контингент, воюющий на фронте и уже выбитый украинскими силами. К тому же, по словам экскомандира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого, россияне хотят собрать несколько крупных группировок, чтобы "переломить ход войны". В частности, для этого Кремлю необходимо провести масштабную мобилизацию.
- Однако желающих воевать в Украине у страны-агрессора не очень много, поэтому российские власти привлекают россиян в армию большими зарплатами.
- По данным британской разведки, денежное довольствие становится стимулом пойти на войну для мужчин из бедных регионов России. Однако даже денежные средства не позволяют российским властям выполнить план по набору добровольцев.