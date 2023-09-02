Об этом 24 Каналу рассказал донецкий блоггер, военнослужащий ВСУ Виталий Овчаренко. Он отметил, что мобилизованные, которые не хотят подписывать контракт с минобороны России, держат на передовых позициях под обстрелами ВСУ, пока они не согласятся подписать контракт.

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Не брезгуют никакими средствами

Россияне уделяют большое внимание мобилизационным процессам на оккупированных территориях. В частности, в военкоматах они заменяют местные кадры на приехавших из России. Ведь оккупанты считают, что местные "продают" "белые" билеты дончанам и те не попадают в армию.

Кроме того, идет принудительная контрактизация российской армии. Россияне и местные коллаборанты пытаются максимальное количество мобилизованных на контрактную службу. Для этого они не брезгуют никакими средствами и способами.

"Так 89-й полк так называемой "ДНР", составленный на 90% из местных мужчин, отказывался подписывать контракт с вооруженными силами страны-агрессора. Тогда командование отправило его занять позиции на передовой и не давало полку даже оружия. И через две недели из 170 мобилизованных в живых осталось 60. Это было по состоянию на середину августа. А сейчас их всего 50, и они, чтобы остаться в живых, согласились подписать контракт", – отметил военнослужащий ВСУ.

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Пошли воевать "по зову сердца", а затем дезертировали

Также россияне создали специальные группы для поиска мобилизованных, самовольно покинувших военную часть. Опергруппы, состоящие из 5 – 10 человек, разыскивают таких военных и доставляют в части.

Отношение к ним довольно жестокое: их сразу бросают на передовую. А также могут еще избить, арестовать. Но не следует забывать, что большинство из них были призваны в первую волну мобилизации 24 февраля 2022 года. И многие из них "по зову сердца" пошли "защищать" так называемую "ДНР",

– подчеркнул Овчаренко.

Они прослужили несколько месяцев, а потом поняли, что война затягивается и можно получить ответный украинский снаряд, а потому начали дезертировать.

Кстати, по данным коллаборантов, каждый 4-й погибший на территории "ДНР" и "ЛНР" – шахтер.

"Однако ситуация на оккупированных территориях не черно-белая. Не стоит забывать, что большое количество людей в Донецке и Луганске были просто схвачены на улицах, брошены в воинскую часть и отправлены на украинские пулеметы", – отметил Виталий Овчаренко.

Обратите внимание! В Кремле готовятся к очередной волне мобилизации и поэтому на оккупированных Херсонщине, Запорожье, Донетчине и Луганщине россияне пытаются усилить давление по паспортизации местного населения. В первую очередь внимание оккупантов привлекают мужчины от 14 до 60 лет. Именно такого возраста личности подлежат мобилизации или их можно поставить военных учет.

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