Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, отметив, что украинские военные регулярно уничтожают ДРГ оккупантов с левобережья Херсонщины.

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Почему оккупанты это делают

Как подчеркнула Гуменюк, география левого берега Херсона достаточно сложная. Там много разных проливов и островов. Соответственно оккупанты не могут все держать под своим контролем.

Россияне опасаются продвижения украинских военных на этом направлении. Поэтому регулярно выезжают на лодках, чтобы следить за ситуацией.

Сложный ландшафт не позволяет им держать все под своим контролем. Они вынуждены рассредоточивать пункты наблюдения, чтобы отследить, где и когда начнется движение Сил обороны, которое они постоянно "провтыкуют". Они ждут-ждут на одном месте, а неожиданно флаг поднимается на другом направлении,

– заметила Гуменюк.

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Из-за этой проблемы оккупанты стараются постоянно маневрировать на лодках. А украинские военные уверенно уничтожают эти ДРГ и отправляют их к крейсеру "Москва".

Ситуация в Херсонской области: коротко