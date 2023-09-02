В биосферном заповеднике "Аскания-Нова" горело около 7 тысяч гектаров участка "Южный". Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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Что известно о возгорании

В министерстве выложили видео пожары и подчеркнули: "путь к прекращению уничтожения природы в результате войны – имплементация Формулы мира Владимира Зеленского, а именно пункта 8 "Экологическая безопасность".

Пожар в Аскании-Новой: смотрите видео

Российские пропагандистские СМИ назвали пожар "вторым большим" за последнее время. Причиной якобы стал удар молнии, а сильный ветер распространил пламя на большую заповедную территорию.

Возгорание потушили, но огонь пылал 10 часов. Целых 10 часов уничтожался уникальный, редкий, бесценный участок украинской степи. Пропагандисты уверяют, что "жертв среди редких видов животных нет".

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22 августа в Аскании произошел пожар на участке "Большой Чапельский под" – это низменность, которую периодически заливает водой, там комфортно чувствуют себя водолюбивые растения. Территория занесена в международный список Рамсарской конвенции по охране водно-болотных угодий. Она является домом для многих редких и исчезающих растений и животных. В августе сгорело около 300 гектаров заповедной степи в "Аскании-Новой".

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Пожары на острове Джарылгач

5 августа сообщали, что уже пять дней пылает ценный степной участок на острове Джарылгач. Остров оккупирован россиянами с первых дней полномасштабного вторжения. Он известен уникальной природой, для сохранения которой был создан Национальный природный парк "Джарылгацкий".

Горела зона абсолютной заповедности в национальном парке, где ограничено даже посещение людьми. Этот участок получил охранный статус в качестве заказника еще в 1974 году, за 35 лет до создания национального парка. Там сосредоточена основная часть всех степных экосистем острова и популяции всех редких степных животных на острове, а также наибольшее количество копытных, обитающих на Джарылгаче.

Джарылгач – самый большой необитаемый остров Украины, одно из немногих мест, где сохранилась первичная нераспаханная степь. Там богатая природа: сотни озер, прибрежные солончаки с лечебными грязями и белоснежные пляжи. Остров расположен между двумя заливами Черного моря – Джарылгацким и Каркинитским. До оккупации часто можно встретить стаи дельфинов, а на уникальных водно-болотных угодьях острова жили пеликаны и кулики. Лебеди и утки отдыхали на острове во время миграционных перелетов. Теперь это все уничтожает Россия.