Специальная администрация национального парка пока не может обеспечить его сохранность. Об этом рассказали в UNCG – Украинской Природоохранной Группе.

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Уже 5 дней пылает ценная степная часть на Джарилгаче

В UNCG рассказали, что горящий участок в течение 5 дней – зона абсолютной заповедности в национальном парке, где ограничено даже посещение людьми. Здесь сосредоточена:

основная часть всех степных экосистем острова и популяции всех редких степных животных, находящихся на острове,

наибольшее количество копытных, обитающих на Джарилгаче.

Остальные территории в разной степени заболочены или периодически подтапливаются.

Именно этот участок получил охранный статус в качестве заказника еще в 1974 году, за 35 лет до создания национального парка. Без сомнения, пожар, который никто даже не пытается потушить, принесет колоссальные потери биоразнообразию острова,

– говорится в сообщении.

Что известно о национальном природном парке "Джарилгацкий" Остров Джарилгач – это самый необитаемый остров Украины, одно из немногих мест, где сохранилась первозданная нераспаханная степь, украшенная сотнями озер и прибрежными солончаками с лечебными грязями, очерченная белоснежными пляжами.



Сам остров расположен между двумя заливами Черного моря – Джарилгацким и Каркинитским. Здесь часто можно встретить стаи дельфинов, сопровождающих суда.



Уникальные водно-болотные угодья острова – места, где оберегают редкие виды птиц: пеликанов, куликов, пуховок, косарей и большие скопления лебедей и уток во время миграционных перелетов.



Источник: Остров Джарилгач – это самый необитаемый остров Украины, одно из немногих мест, где сохранилась первозданная нераспаханная степь, украшенная сотнями озер и прибрежными солончаками с лечебными грязями, очерченная белоснежными пляжами.Сам остров расположен между двумя заливами Черного моря – Джарилгацким и Каркинитским. Здесь часто можно встретить стаи дельфинов, сопровождающих суда.Уникальные водно-болотные угодья острова – места, где оберегают редкие виды птиц: пеликанов, куликов, пуховок, косарей и большие скопления лебедей и уток во время миграционных перелетов.Источник: Природно-заповедный фонд Украины



На Джарилгаче 5 день идет пожар / Фото UNCG