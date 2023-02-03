Про обшуки та підозру колишньому главі Херсонщини стало відомо у п'ятницю, 3 лютого. У Службі безпеки зазначили, що високопосадовець обіймав цю посаду з жовтня 2021 року до липня 2022 року. Тому, ймовірно, йдеться про Геннадія Лагуту.

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Ексвисокопосадовця очікує тюремний термін

У пресслужбі СБУ проінформували, що колишнього главу області можуть позбавити волі на термін дванадцяти років з конфіскацією майна. Зауважмо, що може це статись за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, у якій йдеться про шахрайство в особливо великих розмірах.

Окрім того, ексчиновника звинувачують за частиною 3 статті 358 Кримінального кодексу, у якій мовиться про підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

Санкція статей передбачає позбавлення волі на термін до дванадцяти років з конфіскацією майна,

– констатували в пресслужбі СБУ.

Водночас там наголосили, що один з епізодів цієї справи, який наразі розслідує спецслужба, стосується незаконного заволодіння майном. Власне, колишній посадовець привласнив автомобіль. Машину після початку повномасштабного вторгнення йому надало підприємство у тимчасове безоплатне користування.

Зверніть увагу! Весною 2022 року чиновник сам звернувся до місцевої підприємниці з проханням надати йому позашляховик начебто "для службових цілей". Однак у липні того ж року чиновник скористався тим, що вона за межами України, та вирішив незаконно приватизувати автомобіль через приватного нотаріуса.