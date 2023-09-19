Як зазначають у ДСНС, внаслідок цього спалахнула пожежа у підсобному приміщенні. Пацієнтів з лікувального закладу евакуювали.

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Виносили маломобільних на руках

Рятувальники на руках винесли 5 маломобільних пацієнтів. Решта пацієнтів самостійно перебралися до безпечного місця, поки ліквідовували пожежу.

У ДСНС зазначили, що приборкати вогонь вдалося швидко. До гасіння пожежі залучили 12 рятувальників, а також 3 одиниці техніки.

Можливо, фото не кращої якості. Але воно відображає весь цинізм ворога і ті умови, в яких живуть люди та працюють рятувальники,

– кажуть у ДСНС.



Рятувальники на руках виносили пацієнтів / Фото ДСНС

Звернімо увагу на те, що 17 вересня відзначали День рятівника. Під час повномасштабного вторгнення вони продемонстрували свою незламність, відданість професії та жагу рятувати людей навіть під обстрілами ворога.

Власне, неодноразово бувало так, що росіяни били вдруге по об'єкту. Тоді, коли там уже свою роботу виконували рятувальники. На жаль, деякі з них зазнавали поранень, а також гинули, рятуючи з-під завалів інших.