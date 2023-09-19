Россия снова атаковала Херсон 19 сентября. На этот раз захватчики обстреляли один из вузов.
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Что известно об обстреле вуза
Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко заявил, что вражеская артиллерия ударила по городу после 15:00. Оккупанты попали по Корабельному району.
После 15:00 враг обстрелял Корабельный район Херсона. Из-за российской агрессии пострадали еще два человека,
– написал он в соцсетях.
По его словам, по состоянию на вечер 19 сентября в Херсоне 2 погибших и 3 раненых из-за атак России.
Херсонская областная военная администрация поделилась подробностями о двух пострадавших людях. Ими оказались жительницы Херсона. 31-летняя женщина получила минно-взрывную травму. 45-летнюю жительницу госпитализировали в состоянии средней тяжести.
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Россия снова обстреляла Херсон
В этот же день, в 09:35, российские захватчики тоже атаковали областной центр. Под их прицелом снова оказался Корабельный район.
Утром россияне обстреляли улицу Нефтяников и попали в троллейбус №9. В результате двое мужчин в возрасте 33 и 57 лет, находившиеся в транспорте, получили ранения. Их госпитализировали.
Позже глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что 57-летний пассажир скончался в больнице. Также стало известно, что в результате российской атаки погиб старший сержант полиции, находившийся рядом с троллейбусом. Ему было 49 лет.
Оккупанты постоянно терроризируют Херсон
- В ночь на 19 сентября захватчики атаковали лечебное учреждение в областном центре. Поэтому в подсобном помещении произошел пожар.
- Спасатели вынесли на руках 5 маломобильных пациентов, а другие эвакуировались самостоятельно. 12 сотрудников ГСЧС быстро усмирили огонь, пока пациенты ждали в безопасном месте.
- К тушению пламени привлекли 3 единицы техники. Позже спасатели показали кадры с места событий.