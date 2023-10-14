Генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, какая ситуация на Бахмутском направлении. Он выложил видео работы наших защитников.
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Что известно об обстановке на Бахмутском направлении
На этом направлении россияне регулярно штурмуют позиции украинских военных ночью, но получают достойный отпор.
Наша разведка и артиллерия работают слаженно. Уничтожается техника и живая сила, горят боеприпасы,
– написал Сырский.
Командующий Сухопутными войсками показал, как аэроразведчики 30-й ОМБр наносят удары из бригадных САУ и орудий соседних подразделений по россиянам, которые пытаются идти на штурм ночью.
Как ВСУ работают по россиянам на Бахмутском направлении ночью: смотрите видео
Какая ситуация на фронте
- На Бахмутском направлении наши защитники продолжают штурмовые действия южнее Бахмута и наносят оккупантам урон. На Авдеевском направлении продолжаются ожесточенные бои, россияне пытаются прорвать нашу оборону. ВСУ отразили около 20 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Тоненькое, Северное, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.
- 13 октября начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал о ситуации в Авдеевке. По его словам, сам город и коксохимический завод в частности горят каждый день, дым виден за 60 километров. В Авдеевке сложная ситуация, но есть запас воды и еды, его хватит на два – два с половиной месяца.