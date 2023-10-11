У середу, 11 жовтня, Державна прикордонна служба України опублікувала ролик атаки позицій Збройних Сил фосфорними бомбами. Важливо, що використання цієї зброї регулюється міжнародним правом.

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Обстріл фосфорними авіабомбами

Власне, у 1977 році було ухвалено додатковий протокол до Женевських конвенцій, у якому, зокрема, йшлося про заборону застосування білого фосфору, коли під загрозою життя мирних людей.

Відповідну ініціативу прийняли тому, що ця речовина викликає не просто опіки, а глибокі рани. Білий фосфор, потрапивши на шкіру, здатен спричинити ураження кісток та змертвіння тканин.

Бахмутський напрямок. Росіяни скидають фосфорні бомби на позиції наших воїнів,

– йдеться у повідомленні ДПСУ.

Слід уточнити, що температура горіння білого фосфору стартує від 800 градусів за Цельсієм. Через це у радіусі 150 метрів від епіцентра вибуху в людини може обвуглитися шкіра, навіть якщо на ній є одяг.

Загарбники атакують позиції ЗСУ білим фосфором: дивіться відео ДПСУ

Зверніть увагу! Заряд з білим фосфором може бути не тільки в бомбах, а й в артилерійських снарядах, мінах, ракетах та навіть гранатах.

Використання Росією забороненої зброї