Президент пояснив, що ракети полетіла рано вранці 24 лютого проти наших мирних міст. Володимир Зеленський виступив у Єврораді 24 березня.
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Люди ще не спали, смерть вже прийшла
Словами "люди ще не спали, смерть вже прийшла" президент описав трагічне 24 лютого в Україні.
Саме у цей день Росія направила проти нас бронетехніку, завезла декілька тисяч танків, та не перелічити, скільки з них вже згоріли.
На наших людей падали бомби з літаків, які піднімалися з Білорусі. І там навіть не визнавали, що це зробили вони,
– пригадав президент.
Додав, що Росія захопила Чорнобильську станцію й 24 дні не випускала персонал – всі ці дні люди жили на такому об'єкті, працювали на такому об'єкті.
"Це наші люди. Щоб у Чорнобилі більше нічого не сталося страшного. Щоб не було катастрофи", – сказав Зеленський.
Через війну загинули 128 наших дітей
Верховний Головнокомандувач Збройних сил України пригадав цинічні жорстокі дії окупантів на нашій землі:
- Росія ударила ракетами по Бабиному Яру;
- зруйнувала вже більше 230 шкіл і 155 дитячих садочків та вбила 128 дітей;
- Била ракетами по університетах, спалює з реактивної артилерії житлові квартали – цілі міста, села просто в попіл;
- російські військові вбили журналістів, хоча бачили напис "Преса" на них – можливо, їх не вчили читати, тільки вбивати;
- Росія заблокувала Маріуполь, як ніхто не міг уявити у наш час – сотні тисяч людей без води, без їжі під постійними обстрілами, під постійними бомбардуванням;
- російські військові свідомо підривають лікарні, пологові будинки, укриття, вони підривають навіть укриття, уявіть собі;
- вони убили у Харкові 96-річного Бориса Романченка – російський снаряд прилетів у квартиру людини, яка пережила нацистські концтабори, та не змогла пережити Росію.
Російські війська застосовують фосфорні бомби – це було зранку сьогодні (мовиться про 25 березня – 24 канал). Гвалтують жінок. Грабують будинки. Руйнують церкви! Всі. Навіть Московського патріархату.…
– сказав президент.
Окупанти викрали з України більше 2 тисяч дітей, ми не знаємо, де наші діти, де наші 2 тисячі дітей. А ще вороги обстрілюють гуманітарні колони з дітьми, жінками, служителями Церкви, які супроводжують гуманітарний вантаж.
Росія вбиває людей у Донецьку – і кажуть, що це ми, кажуть, що це ми, "націоналісти".
Україна ніколи не мріяла про війну, та захищається
Володимир Зеленський пригадав, що Україна ніколи не мріяла про будь-яку війну, проте збиває ракети та закликає чужинців скласти зброю і повернутись додому заради життя.
Лікує і годує полонених. Дозволяє їм звʼязатись із рідними то телефону. Збирає в полях трупи російських військових, які ті просто полишають, кидають. Сотнями й сотнями,
– пригадав президент.
Додав, що наша держава об'єдналася заради миру та заради миру обʼєднує світ. А також:
- намагається деблокувати оточені міста;
- підтримує безпечну роботу атомних станцій, навіть за присутності на них окупантів;
- закликає МАГАТЕ втрутитись і терпляче пояснює міжнародній бюрократії, що відбувається;
- вивозить людей з небезпечних районів;
- не полишає спроб довезти гуманітарний вантаж;
- фіксує російські воєнні злочини, збирає докази;
- запрошує журналістів, підтримує роботу всіх інституцій нормальної держави;
- захищає власну країну!
- і щоранку хвилиною мовчання вся держава, вся Україна – діти, дідусі, бабусі – всі вшановують памʼять усіх загиблих за нашу державу.
Україна має бути в ЄС вже найближчим часом
Президент подякував Євросоюзу на санкції та блокування "Північного потоку – 2". Пригадав, що обмеження проти Росії варто було застосовувати превентивно. Можливо Росія б не напала.
А тепер ми з вами готуємо членство України в Європейському Союзі. Нарешті. Ось тут я вас прошу – не спізніться, будь ласка. Бо за цей місяць ви порівняли ці світи, і ви все бачите, хто чого вартий,
– закликав президент.
Додав, що Україна має бути в ЄС вже найближчим часом. Принаймні у вас для цього все є, а у нас є цей шанс. Володимир Зеленський перелічив позицію країн:
- Литва – за нас;
- Латвія – за нас;
- Естонія – за нас;
- Польща – за нас;
- Франція – Емануель, я дуже вірю, що ви будете за нас;
- Словенія – за нас;
- Словаччина – за нас;
- Чехія – за нас;
- Румунія – знає, що таке гідність, а отже, у вирішальний момент буде за нас;
- Болгарія – за нас;
- Греція – вірю, що з нами;
- Німеччина... Я трохи пізніше;
- Португалія – ну практично;
- Хорватія – за нас;
- Швеція – жовто-сині завжди мають бути разом;
- Фінляндія – знаю, що ви з нами;
- Нідерланди – за раціональних, тож, знайдемо спільну мову;
- Мальта – вірю, що вдасться;
- Данія – вірю, що вдасться;
- Люксембург – ми розуміємо одне одного;
- Кіпр – дуже вірю, що з нами;
- Італія – дякую за підтримку;
- Іспанія – знайдемо спільну мову;
- Бельгія – знайдемо аргументи;
- Австрія – разом з українцями для вас це можливості. Я впевнений у цьому;
- Ірландія – ну практично;
- Угорщина... я хочу зупинитися тут і бути відвертим. Один раз і назавжди. Ви маєте самі вирішити, за кого ви. Ви суверенна держава.
Президент пригадав, що був з сім'єю в Будапешті та бачив меморіал на згадку про жертви Голокосту – взуття на річці Дунай про масові вбивства.
"Послухай, Вікторе, знаєш, що відбувається в Маріуполі? Будь ласка, якщо зможеш, сходи на свою набережну. Подивись на те взуття. І ти побачиш, як масові вбивства можуть повторюватись у сучасному світі", – закликав президент.
Володимир Зеленський підсумував, що вірить в Європейський Союз, вірить, що у вирішальний момент Німеччина також буде з нами.
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