Наразі Катерина Єрська перебуває в Одесі. Вона зауважила, що війна у Маріуполі розпочалася не 24 лютого 2022 року – місто обстрілювали останні 8 років.

До теми Ми підійшли до межі, – Маріуполь у блокаді благає про допомогу

Найгучніший обстріл стався за кілька тижнів до того, як окупаційні війська офіційно вдерлися на українські землі.

Як все починалося 24 лютого

У перший день повномасштабного вторгнення, як мені здалося, ніхто в місті особливо нічого не зрозумів. Біля банкоматів утворились черги, у продуктових магазинах розпочалась паніка, люди почали скупляти все, що бачили. Але це нагадувало карантинну паніку під час ковіду, людям здавалось, що ми вже це переживали, що нічого особливого не відбувається,

– сказала журналістка.

Танків і "зелених чоловічків" містяни не бачили аж поки не розпочалися вуличні бої – приблизно 13 – 14 березня. До цього місто обстрілювали з неба, Маріуполь поступово оточували, а кільце навколо нього стискалося. Всередині залишались військові, поліцейські, нацгвардійці, прикордонники й полк "Азов".

Буквально в перший тиждень війни вимкнули електропостачання і зникло водопостачання. Місцева влада мусила вимкнути газ, тому що газогін був сильно пошкоджений і комунальники побоювались детонації,

– розповіла Єрська.

За її словами, місто "повернулося в кам'яний вік", люди почали брати воду з колодязів. По місту їздило лише два водовози, що є краплею для півмільйонного міста. Початок березня був дуже холодним (до -12 градусів), а у будинках повилітали вікна, тому люди перейшли жити в підвали. Багато хто почав хворіти, медикаментів не було, навіть інсуліну.

Містяни здебільшого не намагались виїхати, тому що, по-перше, побоювались мін, а по-друге, не було зрозуміло, хто стоїть навколо Маріуполя – наші чи вже ворог. Коли стало відомо, що Маріуполь заблоковано, люди стали чекати на офіційний "зелений коридор" для виїзду. Але до міста не пропускали навіть гуманітарний конвой,

– пояснила Катерина.

14 березня надійшла інформація, що наступного дня запрацює "зелений коридор", тож люди почали гуртуватись у колони та виїжджати з міста. Але через те, що Маріуполь повністю відрубаний від зв'язку, багато людей досі можуть не знати про можливість евакуації, вони сидять у підвалах під обстрілами та бояться вийти.

Окупанти стріляли по евакуаційній колоні

Під час евакуації "зеленим коридором" на одному з блокпостів з прапором так званої "ДНР" по автівці, в якій перебувала дівчина, дали дві черги з автомата.

Перша прийшлася на передні двері – куля пройшла над моєю головою та вийшла над головою водія. Той отримав кілька уламків в око, його прооперували у Дніпровському військовому шпиталі, він не втратить око. Друга черга пройшла через задні двері і завдала важкого поранення одній із дівчат. Зараз вона у Запорізькому шпиталі у стабільно важкому стані, до тями не приходить,

– розповіла журналістка.