Своє звернення опублікувала Маріупольська міська рада. Міська влада розповіла історії жителів, які опинились у пастці.

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У місті катастрофічно не вистачає їжі

"Не їли вже два дні. Слабкість. Вийти з міста пішки нема сил. Добре, що води трохи є". Моторошні слова, які дедалі частіше чують маріупольці від близьких, що залишились. Коли на хвилину-другу пробивається хоч якийсь зв'язок,

– розповідають у міськраді.

Всі намагання розпочати масштабну гуманітарну операцію з порятунку мешканців Маріуполя блокуються російською стороною. Окупантів абсолютно не цікавить людські долі, а лише пропагандистка картинка – мовиться про примусовий вивіз маріупольців на російську територію.

Важливо! Маріупольці, незважаючи на власне важке становище, бачать сотні прикладів взаємодопомоги. Вони дякують небайдужим людям та волонтерам, які щодня під обстрілами вивозять місцевих жителів.

Маріуполь – на межі

Проте попри всі ці зусилля, місто підійшло до межі. Міськрада просить про набагато жорсткіші санкції, закрите небо, літаки та танки. Необхідні дипломатичні надзусилля, аби врятувати інші міста від того, що зараз бачить Маріуполь. А маріупольці продовжують просити про допомогу.