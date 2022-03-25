Президент пояснил, что ракеты полетели ранним утром 24 февраля против наших мирных городов. Владимир Зеленский выступил в Евросовете 24 марта.
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Люди еще не спали, смерть уже пришла
Словами "люди еще не спали, смерть уже пришла" президент описал трагическое 24 февраля в Украине.
Именно в этот день Россия направила против нас бронетехнику, завезла несколько тысяч танков и не перечислить, сколько из них уже сгорели.
На наших людей падали бомбы с поднимавшихся из Беларуси самолетов. И там даже не признавали, что это сделали они,
– вспомнил президент.
Добавил, что Россия захватила Чернобыльскую станцию и 24 дня не выпускала персонал – все эти дни люди жили на таком объекте, работали на таком объекте.
"Это наши люди. Чтобы в Чернобыле больше ничего не произошло страшного. Чтобы не было крушения", – сказал Зеленский.
Из-за войны погибли 128 наших детей
Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины вспомнил о циничных жестоких действиях оккупантов на нашей земле:
- Россия ударила ракетами по Бабьему Яру;
- разрушила уже более 230 школ и 155 детских садов и убила 128 детей;
- Била ракетами по университетам, сжигала из реактивной артиллерии жилые кварталы – целые города, села прямо до тла;
- российские военные убили журналистов, хотя видели надпись "Пресса" на них – возможно, их не учили читать, только убивать;
- Россия заблокировала Мариуполь, как никто не мог представить в наше время – сотни тысяч людей без воды, без еды под постоянными обстрелами, под постоянными бомбардировками;
- русские военные сознательно подрывают больницы, роддома, они подрывают даже укрытия, представьте себе;
- они убили в Харькове 96-летнего Бориса Романченко – российский снаряд прилетел в квартиру человека, который пережил нацистские концлагеря, но смог пережить Россию.
Российские войска применяют фосфорные бомбы – это было утром сегодня (говорится о 25 марта – 24 канале). Насилуют женщин. Грабят дома. Разрушают церкви! Все. Даже Московского патриархата…
– сказал президент.
Оккупанты похитили из Украины более 2 тысяч детей, мы не знаем, где наши дети, где наши 2 тысячи детей. А еще враги обстреливают гуманитарные колонны с детьми, женщинами, служителями Церкви, сопровождающими гуманитарный груз.
Россия убивает людей в Донецке – и говорят, что это мы "нацисты".
Украина никогда не желала войны, но защищается
Владимир Зеленский вспомнил, что Украина никогда не мечтала о какой-либо войне, однако сбивает ракеты и призывает оккупантов сложить оружие и вернуться домой ради жизни.
Лечит и кормит пленных. Позволяет им связаться с родными телефона. Собирает в полях трупы российских военных, которые те просто кидают, бросают. Сотнями и сотнями,
– вспомнил президент.
Он добавил, что наше государство объединилось ради мира и ради мира объединяет мир. А также:
- пытается деблокировать окруженные города;
- поддерживает безопасную работу атомных станций, даже при присутствии на них оккупантов;
- призывает МАГАТЭ вмешаться и терпеливо объясняет международной бюрократии, что происходит;
- вывозит людей из опасных районов;
- не оставляет попыток довезти гуманитарный груз;
- фиксирует русские военные преступления, собирает подтверждения;
- приглашает журналистов, поддерживает работу всех институтов нормального государства;
- защищает свою страну!
- и каждое утро минутой молчания все государство, вся Украина – дети, дедушки, бабушки – все чтят память всех погибших за наше государство.
Украина должна быть в ЕС уже в ближайшее время
Президент поблагодарил Евросоюз на санкции и блокировку "Северного потока – 2". Вспомнил, что ограничения против России стоило применить превентивно. Возможно, Россия бы не напала.
Теперь мы с вами готовим членство Украины в Европейском Союзе. Наконец-то. Вот здесь я вас прошу – не опаздывайте, пожалуйста. Потому что за этот месяц вы сравнили эти миры, и вы все видите, кто чего стоит,
– призвал президент.
Добавил, что Украина должна быть в ЕС уже в ближайшее время. По крайней мере, у вас для этого все есть, а у нас есть этот шанс. Владимир Зеленский перечислил позицию стран:
- Литва – за нас;
- Латвия – за нас;
- Эстония – за нас;
- Польша – за нас;
- Франция – Эммануэль, я очень верю, что вы будете за нас;
- Словения – за нас;
- Словакия – за нас;
- Чехия – за нас;
- Румыния знает, что такое достоинство, а значит, в решающий момент будет за нас;
- Болгария – за нас;
- Греция – верю, что с нами;
- Германия... Я немного позже;
- Португалия – ну практически;
- Хорватия – за нас;
- Швеция – желто-синие всегда должны быть вместе;
- Финляндия – знаю, что вы с нами;
- Нидерланды – за рациональных, так что найдем общий язык;
- Мальта – верю, что удастся;
- Дания – верю, что удастся;
- Люксембург – мы понимаем друг друга;
- Кипр – очень верю, что с нами;
- Италия – спасибо за поддержку;
- Испания – найдем общий язык;
- Бельгия – найдем доводы;
- Австрия – вместе с украинцами для вас это возможности. Я уверен в этом;
- Ирландия – ну практически;
- Венгрия... я хочу остановиться здесь и быть откровенным. Один раз и навсегда. Вы должны сами решить, за кого вы. Вы суверенное государство.
Президент напомнил, что был с семьей в Будапеште и видел мемориал в память о жертвах Холокоста – обуви на реке Дунай о массовых убийствах.
"Послушай, Виктор, знаешь, что происходит в Мариуполе? Пожалуйста, если сможешь, лестница на свою набережную. Посмотри на ту обувь. И ты увидишь, как массовые убийства могут повторяться в современном мире", – призвал президент.
Владимир Зеленский подытожил, что верит в Европейский Союз, верит, что в решающий момент Германия тоже будет с нами.
Ночное обращение Зеленского за 24 марта – смотрите видео