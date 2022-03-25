Президент пояснил, что ракеты полетели ранним утром 24 февраля против наших мирных городов. Владимир Зеленский выступил в Евросовете 24 марта.

Важно Две автоматные очереди по машине с женщинами: журналистка рассказала, как в Мариуполе началась война

Люди еще не спали, смерть уже пришла

Словами "люди еще не спали, смерть уже пришла" президент описал трагическое 24 февраля в Украине.

Именно в этот день Россия направила против нас бронетехнику, завезла несколько тысяч танков и не перечислить, сколько из них уже сгорели.

На наших людей падали бомбы с поднимавшихся из Беларуси самолетов. И там даже не признавали, что это сделали они,

– вспомнил президент.

Добавил, что Россия захватила Чернобыльскую станцию ​​и 24 дня не выпускала персонал – все эти дни люди жили на таком объекте, работали на таком объекте.

"Это наши люди. Чтобы в Чернобыле больше ничего не произошло страшного. Чтобы не было крушения", – сказал Зеленский.

Из-за войны погибли 128 наших детей

Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины вспомнил о циничных жестоких действиях оккупантов на нашей земле:

Россия ударила ракетами по Бабьему Яру;

разрушила уже более 230 школ и 155 детских садов и убила 128 детей;

Била ракетами по университетам, сжигала из реактивной артиллерии жилые кварталы – целые города, села прямо до тла;

российские военные убили журналистов, хотя видели надпись "Пресса" на них – возможно, их не учили читать, только убивать;

Россия заблокировала Мариуполь, как никто не мог представить в наше время – сотни тысяч людей без воды, без еды под постоянными обстрелами, под постоянными бомбардировками;

русские военные сознательно подрывают больницы, роддома, они подрывают даже укрытия, представьте себе;

они убили в Харькове 96-летнего Бориса Романченко – российский снаряд прилетел в квартиру человека, который пережил нацистские концлагеря, но смог пережить Россию.

Российские войска применяют фосфорные бомбы – это было утром сегодня (говорится о 25 марта – 24 канале). Насилуют женщин. Грабят дома. Разрушают церкви! Все. Даже Московского патриархата…

– сказал президент.

Оккупанты похитили из Украины более 2 тысяч детей, мы не знаем, где наши дети, где наши 2 тысячи детей. А еще враги обстреливают гуманитарные колонны с детьми, женщинами, служителями Церкви, сопровождающими гуманитарный груз.

Россия убивает людей в Донецке – и говорят, что это мы "нацисты".

Украина никогда не желала войны, но защищается

Владимир Зеленский вспомнил, что Украина никогда не мечтала о какой-либо войне, однако сбивает ракеты и призывает оккупантов сложить оружие и вернуться домой ради жизни.

Лечит и кормит пленных. Позволяет им связаться с родными телефона. Собирает в полях трупы российских военных, которые те просто кидают, бросают. Сотнями и сотнями,

– вспомнил президент.

Он добавил, что наше государство объединилось ради мира и ради мира объединяет мир. А также:

пытается деблокировать окруженные города;

поддерживает безопасную работу атомных станций, даже при присутствии на них оккупантов;

призывает МАГАТЭ вмешаться и терпеливо объясняет международной бюрократии, что происходит;

вывозит людей из опасных районов;

не оставляет попыток довезти гуманитарный груз;

фиксирует русские военные преступления, собирает подтверждения;

приглашает журналистов, поддерживает работу всех институтов нормального государства;

защищает свою страну!

и каждое утро минутой молчания все государство, вся Украина – дети, дедушки, бабушки – все чтят память всех погибших за наше государство.

Украина должна быть в ЕС уже в ближайшее время

Президент поблагодарил Евросоюз на санкции и блокировку "Северного потока – 2". Вспомнил, что ограничения против России стоило применить превентивно. Возможно, Россия бы не напала.

Теперь мы с вами готовим членство Украины в Европейском Союзе. Наконец-то. Вот здесь я вас прошу – не опаздывайте, пожалуйста. Потому что за этот месяц вы сравнили эти миры, и вы все видите, кто чего стоит,

– призвал президент.

Добавил, что Украина должна быть в ЕС уже в ближайшее время. По крайней мере, у вас для этого все есть, а у нас есть этот шанс. Владимир Зеленский перечислил позицию стран:

Литва – за нас;

Латвия – за нас;

Эстония – за нас;

Польша – за нас;

Франция – Эммануэль, я очень верю, что вы будете за нас;

Словения – за нас;

Словакия – за нас;

Чехия – за нас;

Румыния знает, что такое достоинство, а значит, в решающий момент будет за нас;

Болгария – за нас;

Греция – верю, что с нами;

Германия... Я немного позже;

Португалия – ну практически;

Хорватия – за нас;

Швеция – желто-синие всегда должны быть вместе;

Финляндия – знаю, что вы с нами;

Нидерланды – за рациональных, так что найдем общий язык;

Мальта – верю, что удастся;

Дания – верю, что удастся;

Люксембург – мы понимаем друг друга;

Кипр – очень верю, что с нами;

Италия – спасибо за поддержку;

Испания – найдем общий язык;

Бельгия – найдем доводы;

Австрия – вместе с украинцами для вас это возможности. Я уверен в этом;

Ирландия – ну практически;

Венгрия... я хочу остановиться здесь и быть откровенным. Один раз и навсегда. Вы должны сами решить, за кого вы. Вы суверенное государство.

Президент напомнил, что был с семьей в Будапеште и видел мемориал в память о жертвах Холокоста – обуви на реке Дунай о массовых убийствах.

"Послушай, Виктор, знаешь, что происходит в Мариуполе? Пожалуйста, если сможешь, лестница на свою набережную. Посмотри на ту обувь. И ты увидишь, как массовые убийства могут повторяться в современном мире", – призвал президент.

Владимир Зеленский подытожил, что верит в Европейский Союз, верит, что в решающий момент Германия тоже будет с нами.