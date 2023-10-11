В среду, 11 октября, Государственная пограничная служба Украины опубликовала ролик атаки позиций Вооруженных сил фосфорными бомбами. Важно, что использование этого оружия регулируется международным правом.

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Обстрел фосфорными авиабомбами

Собственно, в 1977 году был принят дополнительный протокол к Женевским конвенциям, в котором, в частности, речь шла о запрете на применение белого фосфора, когда под угрозой жизни мирных людей.

Соответствующую инициативу приняли потому, что это вещество вызывает не просто ожоги, а глубокие раны. Белый фосфор, попав на кожу, способен вызвать поражение костей и омертвение тканей.

Бахмутское направление. Россияне сбрасывают фосфорные бомбы на позиции наших воинов,

– говорится в сообщении ГПСУ.

Следует уточнить, что температура горения белого фосфора стартует от 800 градусов Цельсия. Поэтому в радиусе 150 метров от эпицентра взрыва у человека может обуглиться кожа, даже если на нем есть одежда.

Захватчики атакуют позиции ВСУ белым фосфором: смотрите видео ГПСУ

Обратите внимание! Заряд с белым фосфором может быть не только в бомбах, но и артиллерийских снарядах, минах, ракетах и даже гранатах.

Использование Россией запретного оружия