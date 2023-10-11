В среду, 11 октября, Государственная пограничная служба Украины опубликовала ролик атаки позиций Вооруженных сил фосфорными бомбами. Важно, что использование этого оружия регулируется международным правом.
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Обстрел фосфорными авиабомбами
Собственно, в 1977 году был принят дополнительный протокол к Женевским конвенциям, в котором, в частности, речь шла о запрете на применение белого фосфора, когда под угрозой жизни мирных людей.
Соответствующую инициативу приняли потому, что это вещество вызывает не просто ожоги, а глубокие раны. Белый фосфор, попав на кожу, способен вызвать поражение костей и омертвение тканей.
Бахмутское направление. Россияне сбрасывают фосфорные бомбы на позиции наших воинов,
– говорится в сообщении ГПСУ.
Следует уточнить, что температура горения белого фосфора стартует от 800 градусов Цельсия. Поэтому в радиусе 150 метров от эпицентра взрыва у человека может обуглиться кожа, даже если на нем есть одежда.
Захватчики атакуют позиции ВСУ белым фосфором: смотрите видео ГПСУ
Использование Россией запретного оружия
- Впервые на высоком уровне Украина заявила, что Россия нанесла удар по мирному населению фосфорными авиабомбами в марте 2022 года. Тогда президент Зеленский констатировал, что враг убивает не только взрослых, но и детей.
- Кроме того, захватчики использовали белый фосфор для атак на "Азовсталь" в Мариуполе в мае 2022 года. Как известно, в бункерах этого предприятия прятались не только военные, но и гражданские.