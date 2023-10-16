Руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш рассказал 24 Каналу, какие подразделения сейчас воюют на Восточном направлении.
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Группировки очень разные
На Востоке находятся парашютно-десантные подразделения, но их используют не по назначению – применяют как "элитную" пехоту. Россияне сформировали подразделения из жителей так называемых квази республик "ЛДНР". На Восточном направлении сосредоточен армейский боевой резерв.
К югу от Бахмута где-то на 2 – 3 линии стоит "Ахмат". Войска Рамзана Кадырова выполняют роль заградительных отрядов. Кроме того, там расположены танковые подразделения, которые находятся в отдельных мотострелковых бригадах и полках, усиленных танками и артиллерией.
Каких российских подразделений больше всего на Востоке: смотрите видео
Как россияне попадают в "Шторм-Z"
Подразделения "Шторм-Z" находятся практически повсюду, отметил Евлаш. Ими оккупанты компенсируют потери личного состава. Бойцов "Шторм-Z" никто не считает и их не жалко.
На территории страны-агрессора работает жесткая репрессивная машина, благодаря которой очень просто набирают новых солдат.
Яркий пример, когда мы общались с одним пленником возле Белогоровки. Он нам рассказывал, что в России его дважды останавливала полиция из-за тонировки стекла. В третий раз его забрали и отправили в учебный центр. Через две недели он уже оказался на фронте и попал в плен. Все его подразделение было уничтожено,
– сказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск.
По его словам, в "Шторм-Z" попасть несложно. Для этого используются не центральные области России, а глубинка. К примеру, 25 армия набрана из Заволжья, Приуралья и других районов.
Ситуация возле Бахмута: последние новости
- ВСУ имеют успехи к югу от Бахмута. Украинские бойцы закрепились за железной дорогой и продолжают освобождать оккупированные врагом территории.
- Рота ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр на Бахмутском направлении поразили российскую технику почти на 2 миллиона долларов. В частности, повреждены самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" и 2С9 "Нона-С".
- Отметим, что Россия цинично пренебрегает международным гуманитарным правом. Недавно оккупанты в очередной раз применили фосфорные бомбы.