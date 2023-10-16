Руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш рассказал 24 Каналу, какие подразделения сейчас воюют на Восточном направлении.

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Группировки очень разные

На Востоке находятся парашютно-десантные подразделения, но их используют не по назначению – применяют как "элитную" пехоту. Россияне сформировали подразделения из жителей так называемых квази республик "ЛДНР". На Восточном направлении сосредоточен армейский боевой резерв.

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К югу от Бахмута где-то на 2 – 3 линии стоит "Ахмат". Войска Рамзана Кадырова выполняют роль заградительных отрядов. Кроме того, там расположены танковые подразделения, которые находятся в отдельных мотострелковых бригадах и полках, усиленных танками и артиллерией.

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Как россияне попадают в "Шторм-Z"

Подразделения "Шторм-Z" находятся практически повсюду, отметил Евлаш. Ими оккупанты компенсируют потери личного состава. Бойцов "Шторм-Z" никто не считает и их не жалко.

На территории страны-агрессора работает жесткая репрессивная машина, благодаря которой очень просто набирают новых солдат.

Яркий пример, когда мы общались с одним пленником возле Белогоровки. Он нам рассказывал, что в России его дважды останавливала полиция из-за тонировки стекла. В третий раз его забрали и отправили в учебный центр. Через две недели он уже оказался на фронте и попал в плен. Все его подразделение было уничтожено,

– сказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск.

По его словам, в "Шторм-Z" попасть несложно. Для этого используются не центральные области России, а глубинка. К примеру, 25 армия набрана из Заволжья, Приуралья и других районов.

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