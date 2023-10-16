Однако украинские воины имеют успехи на Бахмутском направлении. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. Он также проинформировал, какое количество личного состава и техники оккупанты сосредоточили в районе Бахмута.

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Продвижение ВСУ на Бахмутском направлении

"К югу от Бахмута имеем успехи: закрепились за железной дорогой и продолжаем освобождать наши земли", – подчеркнул Евлаш.

Кроме того, сегодня, 16 октября, украинские военные имели успех в направлении Горловки. Оккупанты пытаются контратаковать и отбивать утраченные позиции. Следовательно, ВСУ прилагают усилия, чтобы россиянам не удалось этого сделать.

Так как враг имеет доминирование и в авиации, и в технике. Однако количество не означает качество. Поскольку этим оружием нужно уметь грамотно пользоваться,

– заметил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ.

Как отметил Евлаш, украинские и российские военные имеют разный боевой опыт. К примеру, недавно мобилизованный россиянин в последний раз служил на танке в 1980 годах или совсем не имеет опыта управления танком. В то же время украинский танкист воюет с 2014 года.

Также управление подразделениями: должно быть слаженное действие сразу всех сил, рот и видов войск. Ведь самостоятельно одно подразделение не может нести тактическую нагрузку на фронте,

– сказал Илья Евлаш.

Евлаш о ситуации на Бахмутском направлении: смотреть видео

Сколько техники и войска враг сосредоточил на Бахмутском направлении

По словам Евлаша, в городе Бахмут сосредоточено около 10 тысяч оккупантов, а на Бахмутском направлении – более 51 тысячи россиян.

Также оккупанты на Бахмутском направлении имеют около 210 танков и более 1000 боевых бронированных машин – БМП, БТР, МТ-ЛБ, "Тигры", УР-77. Кроме того, у россиян на вооружении 110 артиллерийских систем и 107 реактивных систем залпового огня разных типов.

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