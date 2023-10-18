Такое мнение 24 Каналу выразил офицер ВСУ Арти Грин, отметив, что украинские военные нашли тот тип боевых действий, который уже несколько месяцев приносит нам успех. По его словам, мы отбросили врага вглубь от трассы Бахмут – Константиновка.

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Противник терпит неудачу

Наши военные вышли на железнодорожную дорогу, с которой хорошо просматривается поле к дороге на Горловку. Дальше оккупантам будет еще сложнее.

По сути, это уже "зона смерти". Следующий рубеж, за который они могут зацепиться, это посадки вдоль этой автомобильной дороги,

– рассказал военнослужащий.

Россияне столкнулись с еще одной проблемой: чем больше войск они бросают на это направление, тем серьезнее у них растут потери. Однако реально остановить наши войска им не удается.

Очевидно, что мы применяем тактику, дающую эффект. Поэтому нужно все проанализировать и использовать схожую тактику повсюду,

– подчеркнул Арти Грин.

Он добавил, что не стоит забывать о потерях, которые мы также терпим. Но потери врага в этом направлении в десятки раз превышают наши.

Офицер ВСУ объяснил, что происходит возле Бахмута: смотрите видео

Оставят ли оккупанты Бахмут

Враг понимает, что не справляется с наступлением ВСУ. После выхода на следующий рубеж, в оккупантов не останется дорог, по которым они смогут безопасно проезжать и привозить что-то в Бахмут.

Выход из города практически неизбежен. Вопрос только во времени. Наша тактика небыстра, потому что говорится не о прорыве, а противник бросает все больше войск,

– подчеркнул офицер ВСУ.

Наши потери несоразмерны с потерями врага, при том что мы продолжаем эффективное наступление. Следовательно, у россиян не будет других вариантов, как оставить Бахмут и они понимают, что этот процесс неизбежен.

Возможно, ситуацию с Авдеевкой развернули, чтобы когда они потеряют Бахмут, то, например, могли говорить, что сдали кучу камней, которые остались на месте Бахмута, но взяли Авдеевку, потому что она пригород Донецка,

– сказал Арти Грин.

Хотя некоторые аналитики утверждают, что мы зря "втягиваемся" в историю с Бахмутом, но, по мнению офицера, они действительно не видели этого поля боя. Район очень удобен, как для обороны, так и для наступления именно с западной и северо-западной стороны.

"Надо продолжать, кто бы что ни говорил, потому что там идет методическая и грамотная работа на тактическом уровне. И она приведет к тому, что Бахмут оставят", – подчеркнул офицер ВСУ.

Успехи ВСУ возле Бахмута