Об этом рассказал пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородин в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. Он рассказал детали того, как же так случилось, что майора и командир батальона оказался в руках ВСУ.

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Он был ранен, шел на важные для врага позиции. Раньше не так часто случалось, чтобы российские офицеры сами приходили на позиции. А пришел и обнаружил, что на позициях почти не осталось его личного состава,

– рассказал Бородин.

Почему это "удачный" пленный

По его словам, пока российский офицер уходил на позиции, наши бойцы проводили их штурм и ликвидировали оккупантов. Итак, когда тот уже дошел, то не нашел боеспособного личного состава своего подразделения.

"Мы очень радуемся таким пленникам, потому что это очень хороший обменный фонд", - подчеркнул пресс-офицер 3-й ОШБр.

Бородин также уточнил, что российскому офицеру украинские медики оказали медицинскую помощь, ведь после ранения он был в тяжелом состоянии.

"Сначала не было известно, что с ним вообще будет. Но наши медики так его "подлатали", что он сейчас в очень хорошем состоянии", – добавил он.

Главное о взятии в плен российского комбата

9 октября в 3-й ОШБр сообщили, что обменный фонд пополнился одним из самых профессиональных российских комбатов, выходцем из Татарстана с позывным "Шайтан".

Пленный оккупант уже начал делиться с украинскими воинами "интересной" информацией.