Про це заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак під час заходу в Інституті Гудзона у Вашингтоні.
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"Наближається переломний момент у війні..Наступний рік буде вирішальним", – зазначив Андрій Єрмак.
Керівник ОП зробив відповідну заяву, закликаючи США та Європу до посилення санкцій і надання Україні додаткових систем озброєнь, зокрема засобів ППО напередодні імовірних атак Росії на енергосистему країни.
Крім того, як повідомляє видання, Єрмак сказав, що контрнаступ триває, а Сили оборони закріпилися на Лівому березі Дніпра.
Контрнаступ продовжиться
- Нещодавно Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони продовжать наступ взимку попри усі складнощі. Президент зазначив, що наступ сповільнило багато неприємних сюрпризів від окупантів, а для швидкого контрнаступу потрібні боєприпаси, люди та мотивація.
- Голова розвідки Естонії Антс Ківісельг назвав ситуацію на фронті важкою, оскільки Росія налагодила оборону, а також має перевагу у повітрі на деяких територіях.
- Україні для успішного контрнаступу потрібна перевага у повітрі та високоточна зброя. Також ЗСУ бракує боєприпасів, артилерії та штурмовиків.