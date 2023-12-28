Російські окупанти вбили українців у грудні 2023 року. Керівник департаменту протидії злочинам Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов розповів в ефірі "Радіо Свобода", що винними у трагедії можуть бути окупанти з "Псковської десантної дивізії", пише 24 Канал.

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Хто може бути причетний до розстрілу полонених бійців ЗСУ

Керівник департаменту протидії злочинам Офісу генпрокурора розповів, що наразі вони можуть підтвердити справжність відео.

До того ж ми зараз встановлюємо причетних осіб до цього злочину. Ми маємо припущення вважати, що до здійснення цього злочину має відношення 76-а десантна дивізія (армії – 24 Канал) Росії. Але ці дані ми наразі перевіряємо. Ця дивізія вже відома воєнними злочинами, які вчинялися в Україні, зокрема на Київщині,

– розповів Юрій Бєлоусов.

Також фахівці ОГП встановили українських військовослужбовців, яких жорстоко вбили росіяни. Зокрема, Офіс генпрокурора вже має дані про конкретну бригаду та конкретні прізвища українських військових. Проте наразі їх не називають, адже перевіряють та оприлюднять згодом.

Також наразі у прокуратурі не готові коментувати, де перебувають тіла полеглих військових. Проте Офіс генпрокурора має цю інформацію.

Коли трапилась трагедія

Юрій Бєлоусов пояснив, що інформація про вчинок російської армії потрапила до правоохоронних органів 16 грудня. Саме тоді росіяни вбили українських полонених.

Розслідування ми розпочали одразу, 16 грудня цього (2023 – 24 Канал) року – як тільки інформація потрапила до правоохоронних органів, просто в публічній площині з'явилась нещодавно. У нас є інформація саме про (страту – 24 Канал) 16 грудня,

– заявив керівник департаменту протидії злочинам Офісу генпрокурора.

Посадовець зауважив, що Росія системно вдається до воєнних злочинів на Запоріжжі. Зокрема, цього місяця встановили, як російська армія використовує українських військових як живий щит.

"Лише протягом останнього місяця саме біля цього населеного пункту в Запорізькій області був випадок використання наших полонених як "живого щита", фактично в тому самому районі. Це знову говорить про системність практики, що це не поодинокий випадок, і що про це точно знає командування Росії, підлеглі якого здійснюють ці злочини. А можливо, навіть інструктує своїх підлеглих у цьому плані" – заявив керівник департаменту.

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Що відомо про трагедію