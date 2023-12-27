Як зазначили у ЗСУ 27 грудня, російські окупанти вкотре вчинили воєнний злочин. Кримінальне провадження за фактом розстрілу українських військовополонених уже розпочала Запорізька обласна прокуратура.

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Згідно з даними слідства, росіяни поблизу Роботиного Запорізької області взяли у полон трьох українських військових. Через годину вони розстріляли наших захисників, порушивши 3 статтю Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Україна людяно поводиться з російськими полоненими хоча б заради того, щоб обміняти їх на наших воїнів. Росія водночас не цінує жодні життя,

– наголошують у ЗСУ.

Як зазначають у ЗСУ, країна-агресорка та всі причетні до злочинів, які вона коїть, будуть покараними.

Що кажуть в Офісі Генпрокурора

Почнімо з того, що 27 грудня мережею почало ширитися відео. На ньому видно, як російські загарбники цинічно та холоднокровно розстріляли трьох українських військовополонених.

Згодом стало відомо, що сталося це неподалік Роботиного, що на Запоріжжі. І на це відреагували в Офісі Генпрокурора. У ньому розпочали кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Злочинцям, котрі цинічно вбили наших захисників, загрожує від 10 до 15 років за ґратами, а то й довічне ув'язнення.

Це черговий випадок грубого порушення країною-агресоркою міжнародного гуманітарного права щодо поводження з військовополоненими,

– запевнили в Офісі Генпрокурора.

Також на воєнний злочин відреагував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що "бути стурбованими" у таких випадках – замало та безрезультатно. Посадовець емоційно звернувся до міжнародної спільноти.

Такі страти – це не поодинокий випадок, який сколихнув не лише все українське суспільство, а й міжнародну спільноту. Просто "бути стурбованими" в таких випадках – замало і безрезультатно! Світ має всіляко сприяти тому, аби воєнні злочинці на всіх рівнях понесли відповідальність,

– заявив Лубінець.

Він підкреслив, що на відео можна побачити, що російські загарбники прицільно розстрілюють українських захисників. Ба більше, після страти до них ще й цинічно підходять, щоб переконатися, що вбили українських Героїв.