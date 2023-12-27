Как отметили в ВСУ 27 декабря, российские оккупанты вскоре совершили военное преступление. Уголовное производство по факту расстрела украинских военнопленных уже приступило к Запорожской областной прокуратуре.

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По данным следствия, россияне вблизи Работино Запорожской области взяли в плен трех украинских военных. Через час они расстреляли наших защитников, нарушив 3 статью Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Украина человечно обращается с российскими пленными хотя бы ради того, чтобы обменять их на наших воинов. Россия, в то же время, не ценит никакие жизни,

– подчеркивают в ВСУ.

Как отмечают в ВСУ, страна-агрессор и все причастные к преступлениям, которые она совершает, будут наказаны.

Что говорят в Офисе генпрокурора

Начнем с того, что 27 декабря сетью начало распространяться видео. На нем видно, как российские захватчики цинично и хладнокровно расстреляли троих украинских военнопленных.

Позже стало известно, что произошло это неподалеку от Работино на Запорожье. И на это отреагировали в Офисе генпрокурора. В нем возбуждено уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Преступникам, которые цинично убили наших защитников, грозит от 10 до 15 лет за решеткой, а то и пожизненное заключение.

Это очередной случай грубого нарушения страной-агрессором международного гуманитарного права по обращению с военнопленными,

– заверили в Офисе генпрокурора.

Также на военное преступление отреагировал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он отметил, что "быть обеспокоенными" в таких случаях – мало и безрезультатно. Чиновник эмоционально обратился к международному сообществу.

Такие казни – это не единичный случай, всколыхнувший не только все украинское общество, но и международное сообщество. Просто "быть обеспокоенными" в таких случаях – мало и безрезультатно! Мир должен всячески способствовать тому, чтобы военные преступники на всех уровнях понесли ответственность,

– заявил Лубинец.

Он подчеркнул, что на видео можно увидеть, что российские захватчики прицельно расстреливают украинских защитников. Более того, после казни к ним еще и цинично подходят, чтобы убедиться, что убили украинских Героев.