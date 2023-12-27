06:17, 27 грудня

Українські військові збили російський літак Су-34 на Маріупольському напрямку та один російський Су-30СМ над Чорним морем на додаток до трьох літаків Су-34, які українські сили збили на Півдні.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що російські сили на східному березі Херсонської області щодня проводять вдвічі менше наземних атак на українські позиції порівняно з попереднім середнім показником у 30 штурмів на день.

25 грудня російський мілблогер заявив, що російська авіація в Херсонській області не працює протягом останніх трьох днів через знищення російських літаків Су-34.