Україна протистоїть повномасштабній російській агресії вже 672 дні. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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06:17, 27 грудня

Російські військ знизили темп дій на лівому березі Дніпра після збиття Су

Українські військові збили російський літак Су-34 на Маріупольському напрямку та один російський Су-30СМ над Чорним морем на додаток до трьох літаків Су-34, які українські сили збили на Півдні.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що російські сили на східному березі Херсонської області щодня проводять вдвічі менше наземних атак на українські позиції порівняно з попереднім середнім показником у 30 штурмів на день.

25 грудня російський мілблогер заявив, що російська авіація в Херсонській області не працює протягом останніх трьох днів через знищення російських літаків Су-34.

06:15, 27 грудня

Як окупанти використовують порт у Бердянську

Російські окупанти перетворили Бердянськ Запорізької області на військову базу – розміщують там боєкомплект і особовий склад. Важливим для ворога залишається морський порт.

Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов сказав 24 Каналу, що в порту тотальний контроль. Там риють укріплення, розташовують протиповітряну оборону, облаштовують укриття.

З порту росіяни вивозять награбоване, зокрема брухт, а привозять натомість боєкомплект і важку техніку. Водночас розповідають, що буцімто хочуть розвивати інфраструктуру цивільних перевезень.

06:11, 27 грудня

Яка спроможність Росії висадити десант після знищення трьох ВДК

Командувач Військово-морських сил Збройних сил України Олексій Неїжпапа зазначив, після подібних ударів окупантам буде складно проводити висадки свого десанту. Крім того, подібні атаки вплинути й на розташування ракетоносіїв загарбників.

За словами віцеадмірала, подібні дії суттєво перешкодили здатності противника здійснювати десантні напади, зменшивши їх чисельність лише до батальйону, тобто фактично вдвічі.

06:09, 27 грудня

Росія запускала "Шахеди"

Росія не припиняє атакувати українські мирні міста ударними дронами. На Сході та Півдні у ніч на 27 грудня оголосили про загрозу обстрілів.

Відбої почали оголошувати після гучних вибухів в Одесі.

Станом на 3:47 загрози вже не було.