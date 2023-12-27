Україна протистоїть повномасштабній російській агресії вже 672 дні. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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Російські військ знизили темп дій на лівому березі Дніпра після збиття Су
Українські військові збили російський літак Су-34 на Маріупольському напрямку та один російський Су-30СМ над Чорним морем на додаток до трьох літаків Су-34, які українські сили збили на Півдні.
Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що російські сили на східному березі Херсонської області щодня проводять вдвічі менше наземних атак на українські позиції порівняно з попереднім середнім показником у 30 штурмів на день.
25 грудня російський мілблогер заявив, що російська авіація в Херсонській області не працює протягом останніх трьох днів через знищення російських літаків Су-34.
Як окупанти використовують порт у Бердянську
Російські окупанти перетворили Бердянськ Запорізької області на військову базу – розміщують там боєкомплект і особовий склад. Важливим для ворога залишається морський порт.
Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов сказав 24 Каналу, що в порту тотальний контроль. Там риють укріплення, розташовують протиповітряну оборону, облаштовують укриття.
З порту росіяни вивозять награбоване, зокрема брухт, а привозять натомість боєкомплект і важку техніку. Водночас розповідають, що буцімто хочуть розвивати інфраструктуру цивільних перевезень.
Яка спроможність Росії висадити десант після знищення трьох ВДК
Командувач Військово-морських сил Збройних сил України Олексій Неїжпапа зазначив, після подібних ударів окупантам буде складно проводити висадки свого десанту. Крім того, подібні атаки вплинути й на розташування ракетоносіїв загарбників.
За словами віцеадмірала, подібні дії суттєво перешкодили здатності противника здійснювати десантні напади, зменшивши їх чисельність лише до батальйону, тобто фактично вдвічі.
Росія запускала "Шахеди"
Росія не припиняє атакувати українські мирні міста ударними дронами. На Сході та Півдні у ніч на 27 грудня оголосили про загрозу обстрілів.
Відбої почали оголошувати після гучних вибухів в Одесі.
Станом на 3:47 загрози вже не було.