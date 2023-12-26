Яка ситуація на фронті, в тилу, що відбувається в дипломатії та яких успіхів досягли ЗСУ – читайте у тексті 24 Каналу.
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Що відбувається на фронті
У Генштабі ЗСУ розповіли, що протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень. Наші військові відбивали атаки ворога:
- на Куп'янському напрямку – 6 атак біля населеного пункту Синьківка Харківської області;
- на Лиманському напрямку – 29 атаки ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області та Веселого Донецької області;
- на Бахмутському напрямку – 4 атаки противника поблизу населеного пункту Богданівка Донецької області;
- 27 атак окупантів східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 – неподалік Первомайського та Невельського Донецької області;
- на Мар’їнському напрямку – відбили 6 атак в районі Новомихайлівки Донецької області;
- на Шахтарському напрямку – 3 атаки російських військ в районі Старомайорського Донецької області;
- на Запорізькому напрямку – 7 атак противника біля Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.
Окрім того, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 3 зенітно-ракетних комплекси ворога.
Мінус 13 "Шахедів" та великий десантний корабель
Повітряні сили ЗСУ розповіли, що їм вдалось збити 13 з 19 дронів-камікадзе типу "Шахед" у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей.
Окрім того, Повітряні сили ЗСУ розповіли, що орієнтовно о 2:30 їхня тактична авіація атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії "Новочеркаськ" в районі Феодосії.
Україна знищила російський корабель
У тимчасово окупованій Феодосії у Криму пролунали потужні вибухи. Повітряні сили ЗСУ розповіли, що горів та детонував ворожий великий десантний корабель Новочеркаськ".
А флоту у Росії стає все менше! Цього разу услід за флагманом Чорноморського флоту Росії – крейсером "Москва" – прямує великий десантний корабель "Новочеркаськ",
– написав командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Мережею розлетілася звістка про 108 загиблих бійців ЗСУ в одній з бригад на Авдіївському напрямку. Українські військові запевнили, що це фейк.
У Раду внесли новий законопроєкт про військові правопорушення Автор:
До Верховної Ради скерували законопроєкт, який посилює відповідальність за військові правопорушення. Він передбачає
- збільшення штрафів за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію;
- запровадження механізму, за яким не складається протокол у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, розгляд яких віднесено до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, якщо особа не з'являється без поважних причин або без повідомлення причин не прибуття на виклик територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявністю у територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки підтверджуючої інформації про отримання особою виклику;
- запровадження можливості затримувати в особливий період осіб, які порушили законодавство про оборону, військовий обов'язок і військову службу, правила військового обліку, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи та/або з'ясування обставин правопорушення – до трьох діб;
- доповнення складу кримінального правопорушення – ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період, – ознакою "у тому числі відмову від проходження медичного огляду".