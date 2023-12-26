03:57, 26 грудня

У тимчасово окупованій Феодосії у Криму пролунали потужні вибухи. Повітряні сили ЗСУ розповіли, що горів та детонував ворожий великий десантний корабель Новочеркаськ".

А флоту у Росії стає все менше! Цього разу услід за флагманом Чорноморського флоту Росії – крейсером "Москва" – прямує великий десантний корабель "Новочеркаськ",

– написав командувач Повітряних сил Микола Олещук.