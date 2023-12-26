13:12, 26 декабря

Президент Украины провел заседание Ставки. На нем обсудили преимущественно планирование в следующем году и обеспечение наших сил обороны и безопасности.

По словам Зеленского, 2024 должен стать временем существенного роста внутреннего оборонного производства. В частности, дронов, а также FPV-дронов и боеприпасов к ним.

Президент заверил, что Украина должна стать способна обеспечивать все необходимые потребности в дронах.