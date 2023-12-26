Какая ситуация на фронте, в тылу, происходящем в дипломатии и каких успехов добились ВСУ – читайте в тексте 24 Канала.
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Зеленский провел Ставку
Президент Украины провел заседание Ставки. На нем обсудили преимущественно планирование в следующем году и обеспечение наших сил обороны и безопасности.
По словам Зеленского, 2024 должен стать временем существенного роста внутреннего оборонного производства. В частности, дронов, а также FPV-дронов и боеприпасов к ним.
Президент заверил, что Украина должна стать способна обеспечивать все необходимые потребности в дронах.
Зеленский отреагировал на уничтожение "Новочеркасска"
Владимир Зеленский отреагировал на уничтожение российского крупного десантного корабля "Новочеркасск". Президент поблагодарил Воздушные силы за эффектное пополнение российского подводного Черноморского флота еще одним сосудом.
В Черновцах люди в военной форме ударили прикладом мужчину
В Черновцах люди в военной форме ударили прикладом мужчину. В сети опубликовали соответствующее видео и предположили, что сотрудники ТЦК и СП пытались вручить мужчине повестку.
В Черновицком ТЦК и СП еще не комментировали информацию.
В Черновцах ударили мужчину примером: видео
Наши пилоты завершили базовую подготовку в Британии
В Минобороны Великобритании и глава нашего министерства обороны Рустем Умеров сообщили, что первая группа из шести украинских пилотов уже прошла базовую подготовку в Великобритании и теперь учатся руководить F-16 в Дании.
Вероятно, в Феодосии поврежден еще один русский корабль
Начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что вполне возможно, что был поврежден еще один корабль, ведь в портовой инфраструктуре все находится близко.
Для уяснения этого факта нужна доразведка в Феодосии и получение исчерпывающей информации по всем пораженным целям.
Спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, что оккупанты начали использовать большие десантные корабли как паромы после первого разрушения Крымского моста.
Для россиян Феодосия – один из запасных портов для перевозки военных грузов. Именно поэтому "Новочеркасск" находился там в порту.
Игнат сказал, что случаев атаки на корабли России будет больше
Юрий Игнат, комментируя атаку на корабль "Новочеркасск", заявил – таких случаев будет больше. По его словам, на борту корабля был мощный боекомплект, о котором, возможно, сообщат позже.
Крым нужно освобождать, как и наше море, поэтому таких случаев, вероятно, будет больше. Хотелось бы, чтобы наши Силы обороны преуспевали на всех фронтах. Не только на море, но и на суше,
– подчеркнул Игнат.
В телеграмм-каналах написали, что в результате взрывов и пожаров пришлось эвакуировать более 350 человек, живших в домах недалеко от порта в Феодосии. Их разместили в двух пунктах временного размещения, организованных в местных школах.
Кроме того, после взрывов пожар вспыхнул на трех локациях. Только в порту площадь пожара достигала более 1000 метров.
Минобороны России признало удар по "Новочеркасску"
Минобороны России признало удар по российскому кораблю "Новочеркасск". Гауляйтер Крыма отчитался о потерях – погиб один человек, а ранения получили еще двое. Хотя крымские паблики пишут, что раненых на погибших могут быть десятки.
Также Россия заявила, что якобы взрывы в Феодосии стали следствием отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет.
В результате атаки врага на Юге есть попадание
Силы обороны Юга сообщили, что в результате атаки россиян "Шахедами" попадание. В частности, оккупанты атаковали:
- в Одесском районе – по открытой территории одного из инфраструктурных объектов. Пожар удалось оперативно ликвидировать, пострадавших нет;
- в Николаевской области – по промышленному объекту, повреждены складские здания. Жертв нет.
За неявку в ТЦК будут лишать водительских прав
В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы» (№10378). Он предусматривает, что в отношении мужчин призывного возраста, которые не явились в ТЦК, применят ограничения:
- запрета выезда за границу;
- запреты на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;
- ограничение на право управления собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения;
- ограничение права на использование и распоряжение средствами и другими ценностями;
- отказа в заключении кредитного договора, договора ссуды;
- приостановка получения льгот и услуг от государства.
Что происходит на фронте
В Генштабе ВСУ рассказали, что за прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений. Наши военные отражали атаки врага:
- на Купянском направлении – 6 атак возле населенного пункта Синьковка Харьковской области;
- на Лиманском направлении – 29 атаки врага в районе Серебрянского лесничества Луганской области и Веселого Донецкой области;
- на Бахмутском направлении – 4 атаки противника вблизи населенного пункта Богдановка Донецкой области;
- 27 атак оккупантов восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 13 – недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области;
- на Марьинском направлении – отразили 6 атак в районе Новомихайловки Донецкой области;
- на Шахтерском направлении – 3 атаки российских войск в районе Старомайорского Донецкой области;
- на Запорожском направлении – 7 атак противника возле Роботино и западнее Вербового Запорожской области.
Кроме того, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 3 зенитно-ракетных комплекса врага.
Минус 13 "Шахедов" и большой десантный корабль
Воздушные силы ВСУ рассказали, что им удалось сбить 13 из 19 дронов-камикадзе типа "Шахед" в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областей.
Кроме того, Воздушные силы ВСУ рассказали, что ориентировочно в 2:30 их тактическая авиация атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота России "Новочеркасск" в Феодосийском районе.
Украина уничтожила российский корабль
Во временно оккупированной Феодосии в Крыму прогремели мощные взрывы. Воздушные силы ВСУ рассказали, что горел и детонировал вражеский большой десантный корабль Новочеркасск.
А флота у России становится все меньше! На этот раз вслед за флагманом Черноморского флота России - крейсером "Москва" – следует большой десантный корабль "Новочеркасск",
– написал командующий Воздушными силами Николай Олещук.
Сетью разлетелось известие о 108 погибших бойцах ВСУ в одной из бригад на Авдеевском направлении. Украинские военные заверили, что это фейк.
В Раду внесли новый законопроект о военных правонарушениях
В Верховную Раду направили законопроект, усиливающий ответственность за военные правонарушения. Он предполагаетя:
- увеличение штрафов за нарушение правил военного учета и законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовки и мобилизации;
- введение механизма, по которому не составляется протокол в случае совершения в особый период административных правонарушений, рассмотрение которых отнесено к территориальным центрам комплектования и социальной поддержки, если лицо не появляется без уважительных причин или без уведомления причин не прибытия по вызову территориальных центров комплектования и социальной поддержки, являясь должным образом уведомленной о дате, времени и месте вызова, и при наличии у территориальных центров комплектования и социальной поддержки подтверждающей информации о получении лицом вызова;
- введение возможности задерживать в особый период лиц, нарушивших законодательство об обороне, воинской обязанности и военной службе, правила военного учета, мобилизационную подготовку и мобилизацию, на срок до трех часов для составления протокола, а в необходимых случаях для установления личности и/или выяснение обстоятельств правонарушения – до трех суток;
- дополнение состава уголовного правонарушения – уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период, – признаком "в том числе отказ от прохождения медицинского осмотра".