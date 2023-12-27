09:46, 27 декабря

Если Россия захватит Марьинку, это будет ограниченным тактическим достижением и не принесет какого-либо оперативного прогресса, если только российские силы не значительно улучшат свою способность выполнять быстрые механизированные движения вперед. Однако оккупанты не смогут этого сделать.

Аналитики ISW считают, что российские войска, вероятно, контролируют большую часть Марьинки. Путин утверждал, что захват этого населенного пункта позволит российским силам оттеснить украинские боевые подразделения от оккупированного города Донецка и создать более широкое оперативное пространство для российских войск.

Российская армия не проводила ни одной наступательной операции, которая бы привела к быстрому и механизированному продвижению вперед, начиная с весны 2022 года. Недавно российские войска продемонстрировали отсутствие такой возможности в неудачных волнах массовых механизированных штурмов для захвата Авдеевки. Эти наступательные операции привели к дополнительным потерям бронетехники, что побудило российское командование перейти к наземным атакам с использованием тяжелой пехоты.