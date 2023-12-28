Информация о том, что в Одессе, вероятно, обломок "Шахеда" попал в многоэтажку, поступила около 23:30. В тот момент в регионе звучала воздушная тревога. В области отражались от русских дронов-камикадзе.

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Что известно о ситуации в Одессе

В Суспильном в 23:49 отметили, что в Одессе в одной из многоэтажек вспыхнул пожар. Предшествовали этому сообщения от местных корреспондентов о работе ПВО в городе.

В 00.00 29 декабря подтвердил информацию глава ОВА Олег Кипер. Он отметил, что обломки сбитого дрона повредили многоэтажное здание в Одессе. В результате вспыхнул пожар.

По словам главы ОВА, на месте работают специалисты. Что касается пострадавших, то информация уточняется.

Атака еще продолжается! Одесситы и жители области, очень прошу: будьте в укрытиях, не пренебрегайте безопасностью!

– призвал Кипер.

К слову, около 23:55 местные СМИ сообщали, что пожар в результате попадания обломка "Шахедов" уже укротили.

В Силах обороны юга Украины отметили, что коварный враг пытается нанести максимальный ущерб. Уточняют, что в результате падения обломков сбитого "Шахеда", запущенного оккупантами через жилые кварталы Одессы, вспыхнул пожар.

Соответствующие службы работают с риском для жизни для спасения людей. Не мешайте им и не помогайте врагу. Атака продолжается. Будьте в укрытиях!

– призывают в Силах обороны полдня.

Россияне били "Шахедами" в ночь на 28 декабря