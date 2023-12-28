Об угрозе атаки дронами-камикадзе стало известно после 22:00. Об этом украинцы известили в Воздушных силах ВСУ. Рассказываем, в каких областях летают "Шахеды".

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В каких областях угроза "Шахедов"

29 декабря

00:52 Воздушные силы предупреждают: "Группа "Шахедов" из Кировоградщины двигается в направлении Винницкой области!"

00:50 Воздушная тревога в Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Херсонской областях.

00:41 Воздушные силы пишут: "Движение ударных БПЛА через север Киевщины в направлении Житомирской области!" В Житомирской области объявили воздушную тревогу.

00:32 Воздушные пилы предупреждают: "Черкасская область – угроза применения ударных БПЛА!" В регионе раздается воздушная тревога.

00:26 Воздушные силы пишут: "Ударные БПЛА в Кировоградской области двигаются в северо-западном направлении".

00:20 По состоянию на эту минуту воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Кировоградщине, Днепропетровщине, Запорожье, Донецкой области, Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

00:15 Воздушную тревогу объявили в Киеве. Связано это с также дронами-камикадзе.



28 декабря

23:43 Глава Офиса Президента Андрей Ермак написал: "Одесса. Оставайтесь в безопасности – это важно!"

23:37 СМИ начали писать, что "Шахед" или его обломки могли попасть в многоэтажку в Одессе. Пока официальной информации не поступало.

23:26 Воздушную тревогу объявили в Кировоградской области.

23:11 Воздушные силы ВСУ предупреждают: "Очередная группа ударных БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины (Черноморск, Одесса)!"

23:01 Силы обороны юга Украины написали: "Мы уже работаем, а вы нам не мешайте, врагу не помогайте!" То есть ПВО выполняет свою работу, а ваша задача – не фиксировать ее. А еще лучше – находиться в укрытиях.

23:00 Воздушные силы пишут: "Несколько групп ударных БПЛА на Черниговщине двигаются в юго-западном направлении (Нежин)".

22:59 Воздушные силы предупреждают: "Движение очередной группы ударных БПЛА из Херсона в северо-западном направлении. Угроза для Днепропетровской области".

22:58 Воздушную тревогу объявили жителям Днепропетровской области.

22:53 По состоянию на эту минуту воздушную тревогу объявили в Сумской, Черниговской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

22:51 Воздушные силы предупреждают, что "Шахеды" летят в направлении Белгород-Днестровского района.

22:42 Воздушные силы предупредили, что "Шахеды" из Черного моря летять в направлении Одесской области. Глава ОВА Олег Кипер обратился к жителям Одесского и Белгород-Днестровского районов. Их призвал находиться в укрытиях к отбою.

22:36 Воздушные силы предупредили, что "Шахеды" из Херсонской области летят в направлении Николаевской.

22:29 Также в Воздушных силах отметили, что через Сумскую область "Шахеды" летят в направлении Черниговщины.

22:11 Стало известно, что в Сумской области существует угроза применения дронов-камикадзе. Об этом известили Воздушные силы ВСУ.

"Шахедами" бьют чуть ли не каждый день