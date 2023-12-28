Об угрозе атаки дронами-камикадзе стало известно после 22:00. Об этом украинцы известили в Воздушных силах ВСУ. Рассказываем, в каких областях летают "Шахеды".
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29 декабря 00:52 Воздушные силы предупреждают: "Группа "Шахедов" из Кировоградщины двигается в направлении Винницкой области!" 00:50 Воздушная тревога в Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Херсонской областях. 00:41 Воздушные силы пишут: "Движение ударных БПЛА через север Киевщины в направлении Житомирской области!" В Житомирской области объявили воздушную тревогу. 00:32 Воздушные пилы предупреждают: "Черкасская область – угроза применения ударных БПЛА!" В регионе раздается воздушная тревога. 00:26 Воздушные силы пишут: "Ударные БПЛА в Кировоградской области двигаются в северо-западном направлении". 00:20 По состоянию на эту минуту воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Кировоградщине, Днепропетровщине, Запорожье, Донецкой области, Херсонской, Николаевской и Одесской областях. 00:15 Воздушную тревогу объявили в Киеве. Связано это с также дронами-камикадзе. 28 декабря 23:43 Глава Офиса Президента Андрей Ермак написал: "Одесса. Оставайтесь в безопасности – это важно!" 23:37 СМИ начали писать, что "Шахед" или его обломки могли попасть в многоэтажку в Одессе. Пока официальной информации не поступало. 23:26 Воздушную тревогу объявили в Кировоградской области. 23:11 Воздушные силы ВСУ предупреждают: "Очередная группа ударных БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины (Черноморск, Одесса)!" 23:01 Силы обороны юга Украины написали: "Мы уже работаем, а вы нам не мешайте, врагу не помогайте!" То есть ПВО выполняет свою работу, а ваша задача – не фиксировать ее. А еще лучше – находиться в укрытиях. 23:00 Воздушные силы пишут: "Несколько групп ударных БПЛА на Черниговщине двигаются в юго-западном направлении (Нежин)". 22:59 Воздушные силы предупреждают: "Движение очередной группы ударных БПЛА из Херсона в северо-западном направлении. Угроза для Днепропетровской области". 22:58 Воздушную тревогу объявили жителям Днепропетровской области. 22:53 По состоянию на эту минуту воздушную тревогу объявили в Сумской, Черниговской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях. 22:51 Воздушные силы предупреждают, что "Шахеды" летят в направлении Белгород-Днестровского района. 22:42 Воздушные силы предупредили, что "Шахеды" из Черного моря летять в направлении Одесской области. Глава ОВА Олег Кипер обратился к жителям Одесского и Белгород-Днестровского районов. Их призвал находиться в укрытиях к отбою. 22:36 Воздушные силы предупредили, что "Шахеды" из Херсонской области летят в направлении Николаевской. 22:29 Также в Воздушных силах отметили, что через Сумскую область "Шахеды" летят в направлении Черниговщины. 22:11 Стало известно, что в Сумской области существует угроза применения дронов-камикадзе. Об этом известили Воздушные силы ВСУ. "Шахедами" бьют чуть ли не каждый день Так, в ночь на 28 декабря враг также запустил дроны-камикадзе. Их было меньше, но это не значит, что они никому не угрожали. Как отметили в Воздушных силах утром 28 декабря, оккупанты запустили восемь "Шахедов" из района Приморско-Ахтарска в России. Семь ударных БПЛА удалось сбить истребительной авиацией, подразделениями зенитных ракетных войск, а также мобильными огневыми группами Воздушных сил ВСУ и Сил обороны Украины в пределах Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областей.