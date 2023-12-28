Об угрозе атаки дронами-камикадзе стало известно после 22:00. Об этом украинцы известили в Воздушных силах ВСУ. Рассказываем, в каких областях летают "Шахеды".

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В каких областях угроза "Шахедов"

29 декабря


28 декабря

"Шахедами" бьют чуть ли не каждый день

  • Так, в ночь на 28 декабря враг также запустил дроны-камикадзе. Их было меньше, но это не значит, что они никому не угрожали.
  • Как отметили в Воздушных силах утром 28 декабря, оккупанты запустили восемь "Шахедов" из района Приморско-Ахтарска в России.
  • Семь ударных БПЛА удалось сбить истребительной авиацией, подразделениями зенитных ракетных войск, а также мобильными огневыми группами Воздушных сил ВСУ и Сил обороны Украины в пределах Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областей.