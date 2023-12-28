В воздушных силах ВСУ сообщили, что враг атаковал из района Приморско-Ахтарска. Вражеские цели сбили в пределах трех областей.

Смотрите также Оккупанты запустили "Шахеды": Воздушные силы извещали об угрозе

Что известно об успешной работе ВСУ

Семь беспилотников были сбиты истребительной авиацией, подразделениями ЗРВ, мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины,

– рассказали военные.

По их данным, вражеские беспилотники сбили над:

Днепропетровской,

Кировоградской,

Запорожской областями.



ВСУ успешно отработали по врагу

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в Криворожском районе уничтожили два вражеских дрона-камикадзе.

Россия запускала дроны по Украине: коротко